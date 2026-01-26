Temporal
Suspendidos los trenes en Vigo, Ourense y Santiago por la borrasca Joseph
Redacción
El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha informado este lunes de que por condiciones meteorológicas adversas, se encuentra suspendido el servicio de trenes entre Ourense y Santiago, y entre Ourense y Vigo-Guixar.
Por su parte, Renfe ha indicado que los trenes de media distancia con llegada/salida desde o hasta Vigo Guixar se desviarán por Urzaiz con servicio por carretera para las estaciones intermedias.
En un comunicado, la compañía pública señala que esta suspensión no afecta a los trenes de media distancia del Eje Atlántico Vigo Urzaiz-Santiago-A Coruña, que circulan de forma habitual.
Servicios alternativos por carretera
Asimismo, informa de que los servicios que se prestan por la línea del Miño: Ourense-Vigo Guixar, Vigo Guixar-Ponferrada -en el trayecto hasta Ourense- y Ourense-Vigo Guixar, también se prestarán con un servicio alternativo por carretera.
También tendrá servicio alternativo por carretera, la relación entre Ourense-Lalín-Santiago, por la línea convencional; mientras que no tienen servicio alternativo las cercanías Ferrol-Ortigueira y la media distancia Cudillero-Ferrol.
- El Ayuntamiento de Palma en el punto de mira: varios aspirantes a bombero denuncian irregularidades en las oposiciones
- La actriz Carme González convierte una antigua carpintería de Manacor en Nuanuu, un espacio de teatro y crecimiento personal
- Tito Cungi, el enigmático fundador de Tito’s
- Cortes de tráfico en Palma este domingo por la celebración del 'Correfoc'
- Prohibido el alquiler legal en Palma
- Un municipio de Mallorca, nominado por National Geographic como Mejor Destino de Playa de España en 2025
- Algaida compra por 200.000 euros la casa inacabada del historiador Antoni Puente
- Despiden a una empleada tras comunicar sus planes de boda