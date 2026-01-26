Sanidad firma el acuerdo para el nuevo Estatuto Marco que no apoyan los sindicatos médicos

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha firmado este lunes el acuerdo con los sindicatos del ámbito de la negociación sobre el nuevo Estatuto Marco, que recoge nuevos derechos y mejores condiciones laborales para los profesionales sanitarios. El acuerdo ha sido firmado por CCOO; UGT, CSIF y el sindicato de enfermería Satse, pero no por los sindicatos que representan exclusivamente a los médicos, que mantienen su rechazo al acuerdo y han convocado una huelga indefinida a partir del 16 de febrero para reclamar un estatuto propio.

“Gracias al diálogo, a más de 60 reuniones, con momentos tensos porque es un texto complejo, de elaboración artesanal, hemos alcanzado el acuerdo más amplio alcanzado nunca en el sistema de salud”, ha celebrado la ministra. Según ha querido dejar claro, las organizaciones firmantes “representan a todos los profesionales del sistema”, incluido los médicos, dado que también forma parte de sus afiliados. Asimismo, en una negociación que se ha prolongado tres años "se han recogido todas las reivindicaciones laborales" de todos los colectivos, también de los médicos, salvo una, que los facultativos tengan un estatuto propio.

Sanidad ha rechazado por activa y por pasiva esta petición porque considera que “no se puede fragmentar el sistema y las mejoras [laborales] se las merecen todos los profesionales” que trabajan en el sistema de salud. Por eso, García ha sugerido incluso que no se volverá a reunir con los sindicatos que representan exclusivamente a los médicos y han convocado la huelga indefinida: la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM); el Sindicato Médico Andaluz (SMA); Metges de Catalunya (MC); la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS); el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’MEGA).

Nuevas reuniones

“Si todas las reivindicaciones ya están dentro, cuál es el fin de esas reuniones [ha manifestado en torno a posibles nuevos encuentros para desconvocar la huelga]. Ha habido más de 80 reuniones, no nos ha faltado diálogo con todas las organizaciones”, ha subrayado.

El acuerdo, que se ha plasmado en un anteproyecto de ley que aún tiene que ser aprobado por el Consejo de Ministros y posteriormente por las Cortes, incorpora la reducción de 24 a 17 horas del tiempo máximo de guardia, que no podrá solaparse con la jornada ordinaria, una de las principales reivindicaciones de los sanitarios. Asimismo, contempla que las oposiciones se celebren cada dos años, “para acabar con al precariedad”; un límite de 45 horas semanales; la regulación tiempos descanso y el derecho conciliación, entre otras medidas.

En cuanto a las guardias, cada servicio organizará los turnos, de forma que las 17 horas es el máximo, pero se puede optar por turnos de máximo 12 horas como ya se contempla en algunos hospitales. Asimismo, quedan exentos los mayores de 55 años y las embarazadas.