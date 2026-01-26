Jaime Martínez destaca la cocina mallorquina como puntal de la candidatura Palma 2031

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha presentado este lunes en Madrid Fusión la candidatura a la capitalidad cultural europea Palma 2031 y su vinculación con la gastronomía, “un puntal básico de la cultura, la tradición y la esencia de una ciudad mediterránea”. En este acto, los chefs Andrés Benítez, Ariadna Salvador y Borja Triñanes han elaborado tres platos con los que han reinterpretado la tradición gastronómica mallorquina.

En Madrid Fusión, el alcalde de Palma ha destacado que la gastronomía constituye “un puntal básico de la cultura, la tradición y la esencia de una ciudad mediterránea y milenaria como la nuestra”, según ha informado el Ayuntamiento en una nota. Además, Jaime Martínez ha afirmado que la cocina “forma parte, por derecho propio, del patrimonio cultural de un territorio, al igual que lo hacen el arte o la historia” y que por ello la candidatura Palma 2031 “no estaría completa sin la implicación activa y directa de la gastronomía basada en el producto local y en la creatividad y el talento de los profesionales”.

Los tres chefs que han participado en la presentación de Palma 2031. / AYUNTAMIENTO DE PALMA

Organizado por Chefs(in), tres cocineros han participado en la presentación de Palma 2031 en Madrid Fusión. Andrés Benítez ha elaborado una versión especial del pa amb oli clásico; Ariadna Salvador ha preparado un tradicional gató con almendra con la forma de un gato; y Borja Triñanes ha servido un cóctel destinado a rendir homenaje a las instituciones que apoyan la candidatura a la capitalidad europea.

En esta jornada, Jaime Martínez ha estado acompañado del primer teniente de alcalde y regidor de Cultura, Javier Bonet; la regidora de Comerç, Restauració i Autònoms, Lupe Ferrer, y el director general de Projectes Culturals, Gori Vicens.