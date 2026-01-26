Accidente de tren de Córdoba
La investigación de la tragedia de Córdoba da este martes un paso decisivo: se abren las cajas negras del Iryo y el Alvia
El volcado de las mismas arrojará información muy relevante sobre las circunstancias del suceso y también imágenes de los momentos en los que se produjo el siniestro
Ricardo Barceló
El presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), Iñaki Barrón, ha anunciado este lunes que mañana martes, 27 de enero, se procederá al volcado de toda la información de las cajas negras de los trenes que sufrieron el accidente de Aldamuz, tanto del Iryo que descarriló como del Alvia que colisionó con los vagones que invadieron su vía, y que han costado la vida a 45 personas.
Dicho volcado incluye información muy relevante sobre las circunstancias del suceso y también imágenes de los momentos en los que se produjo el siniestro que se encuentra todavía bajo investigación, aunque todo apunta a que se debió a la rotura de una vía junto a una de las soldaduras.
La información de las cajas negras se encuentra en estos momentos en poder de la CIAF, bajo custodia de la Policía Judicial. Barrón ha subrayado en declaraciones a El Periódico de Aragón, que el principal objetivo en estos momentos es el de “esclarecer lo antes posible el origen del accidente” si bien estas averiguaciones se llevarán a cabo de forma paralela a la actuación del juez que debe determinar cuáles serán las responsabilidades penales si las hubiera.
Esta misma semana, ha apuntado Barrón, también está prevista la celebración de un pleno de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, al tiempo que confía en que, a lo largo de la semana, se vayan produciendo avances en la investigación. “Tendremos novedades”, avanzó. El presidente de la CIAF también ha señalado la importancia de los trabajos que están llevando a cabo porque “detrás de cada detalle y de cada circunstancia existe un drama".
