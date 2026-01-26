El Consell de Mallorca lleva el producto local a Madrid Fusión como elemento diferenciador en la oferta turística

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, y otros cargos de la institución insular han estado en la feria gastronómica Madrid Fusión donde han presentado el producto local como un elemento diferenciador en la oferta turística y como pieza clave de la cultura.

Durante tres días, el estand de Mallorca en Madrid Fusión acogerá presentaciones de productos, demostraciones de cocina en directo, catas y degustaciones para dar a conocer lo que se produce en la isla. En esta primera jornada de la feria, Galmés se ha prestado a embadurnarse las manos y pastar la mezcla de una sobrasada.

“En Madrid Fusión, Mallorca se explica desde aquello que mejor la define: su producto, su cultura y su gente», ha manifestado Galmés. El presidente del Consell ha estado acompañado por el conseller de Turismo, Guillem Ginard, y la consellera de Promoción Económica y Desarrollo Local, Pilar Amate.

Guillem Ginard, Jaime Martínez y Llorenç Galmés atienden las explicaciones de uno de los cocineros. / Consell de Mallorca

En opinión de Ginard, «la gastronomía permite al visitante comprender el territorio, respetarlo y valorarlo, y es clave para avanzar hacia un turismo experiencial y responsable».

Por su parte, Pilar Amate se ha referido a «la apuesta del Consell de Mallorca para situar nuestro producto local como un elemento diferenciador de la oferta turística de la isla y, por eso, destacan propuestas gastronómicas como la presencia en esta feria, que permiten profundizar en la cultura».

El Consell también ha informado que el estand de Mallorca, a través de la Fundación Turismo Responsable, cuenta con la participación de seis coexpositores: IGP Sobrassada de Mallorca, Flor de Sal, la DO Oli de Mallorca y Oliva de Mallorca, la DO Binissalem de vino, Coent Butxi (sa Pobla) y las cooperativas agroalimentarias de Baleares. En este expositor también está prevista una ponencia y una muestra dedicada al gató, de la mano de Forn i Pastisseria Trias.

Además, los ayuntamientos de Palma y Pollença también han organizado demostraciones culinarias en este estand del Consell. Cort presentará «Palma, capital gastronómica del Mediterráneo», con la asistencia del alcalde Jaime Martínez y la participación de los cocineros Andrés Benítez y Ariadna Salvador y el coctelero Borja Triñanes. El Ayuntamiento de Pollença ofrecerá dos sesiones de cocina en directo, una con producto de Sa Cabreta y a cargo del chef Andreu Segura, y otra dedicada al atún de Pollença, a cargo del chef David Terrae.