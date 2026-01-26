Cercanía, confianza y acompañamiento: la propuesta de Occident desde su nueva oficina en Manacor

La ubicación responde a la voluntad de la compañía de estar cerca de sus clientes y de la vida cotidiana de la localidad, facilitando un trato directo y accesible tanto a particulares como a profesionales y empresas de la zona.

Al frente de la oficina se encuentra Antoni Reus, agente de Occident con más de veinte años de experiencia en el sector asegurador, acompañado por María Jesús López, profesional con más de una década de trayectoria en funciones comerciales y administrativas. Ambos forman un equipo con una clara orientación al servicio, basado en la cercanía, la profesionalidad y el acompañamiento continuo a lo largo de toda la relación con el cliente.

Desde la oficina de Manacor, Occident ofrece una amplia gama de soluciones aseguradoras y financieras adaptadas a las necesidades de cada perfil. “Nuestra oferta para particulares y familias incluye seguros de hogar, vida, salud y automóvil, así como soluciones de ahorro e inversión orientadas a la planificación financiera a largo plazo. En el ámbito profesional, damos cobertura a autónomos, pequeños negocios y empresas mediante pólizas de responsabilidad civil, seguros de ciberriesgos y otras soluciones específicas en función de la actividad desarrollada” señala Antoni Reus.

La atención personalizada es uno de los principales rasgos diferenciales del equipo. Antes de recomendar cualquier producto, se realiza un análisis detallado de la situación y las necesidades de cada cliente, con el objetivo de ajustar las coberturas y explicar de forma clara las opciones disponibles. “Nuestro enfoque garantiza un acompañamiento cercano, especialmente en momentos clave como la gestión de un siniestro” en palabras de Reus.

Manacor es un municipio con una fuerte identidad local, donde el trato humano y la confianza siguen teniendo un peso determinante. La oficina atiende a familias, autónomos y empresas que valoran la relación directa y la continuidad en el asesoramiento. Como afirma Reus, “nuestro objetivo es convertirnos, con el tiempo, en un punto de referencia en la localidad y su entorno en materia de seguros y planificación financiera, combinando cercanía y rigor profesional”.

Los clientes valoran especialmente la sinceridad, la confianza y la seguridad de contar con un profesional que defienda sus intereses. Como subraya Reus, “la relación que se establece entre mediador y cliente va más allá de la contratación puntual de una póliza. Construimos un vínculo de asesoramiento a largo plazo que acompaña a las personas en sus decisiones más relevantes para la protección de su familia, su patrimonio o su actividad empresarial”.

La trayectoria de Antoni Reus como agente de Occident está estrechamente ligada al Programa Emprendedores de la compañía. “Este programa ha sido esencial para mí porque ofrece una formación continua y un acompañamiento constante por parte de la aseguradora, elementos clave para el desarrollo profesional de un mediador”, afirma Reus.

A lo largo de su trayectoria, el acompañamiento a los clientes en momentos clave ha sido una de las experiencias más gratificantes para el equipo. “Desde situaciones complejas como un incendio, en las que una póliza bien diseñada permite ofrecer tranquilidad y seguridad económica, hasta procesos de planificación a largo plazo que culminan con una jubilación vivida con tranquilidad”, señala Reus. En muchos casos, la recomendación posterior del asesoramiento a nuevos clientes se convierte en el mejor reconocimiento al trabajo realizado.