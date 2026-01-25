Sorteo
Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 25 de enero de 2026
Consulta los resultados de la combinación ganadora de hoy
Redacción
El resultado del Gordo de la Primitiva de hoy domingo 25 de enero de 2026 es: 5, 11, 18, 34 y 42, siendo el número clave el 7.
Si después de comprobar tu boleto no has tenido suerte, puedes volver a intentarlo el próximo domingo ya que Loterías y Apuestas del Estado también celebra sorteo del Gordo de la Primitiva.
El Sorteo del Gordo de la Primitiva se celebra exclusivamente los domingos. Consiste en seleccionar 5 números de una tabla de 54 (números del 1 al 54). El importe de cada apuesta es de 1,50 euros.
¿Cuáles son los premios?
En El Gordo de la Primitiva se destina el 55% de la recaudación a premios, distribuyéndose entre las siguientes categorías de premios:
- 1ª Categoría: si se aciertan los 5 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 2ª Categoría: si se aciertan 5 números de la combinación ganadora
- 3ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 4ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora
- 5ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 6ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora
- 7ª Categoría: si se aciertan 2 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 8ª categoría: si se aciertan 2 números de la combinación ganadora
- Reintegro: si el número destinado a este premio coincide con el de nuestro boleto.
- El Ayuntamiento de Palma en el punto de mira: varios aspirantes a bombero denuncian irregularidades en las oposiciones
- La actriz Carme González convierte una antigua carpintería de Manacor en Nuanuu, un espacio de teatro y crecimiento personal
- Cortes de tráfico en Palma este domingo por la celebración del 'Correfoc'
- Tito Cungi, el enigmático fundador de Tito’s
- Prohibido el alquiler legal en Palma
- Algaida compra por 200.000 euros la casa inacabada del historiador Antoni Puente
- FOTOS | Tito Cungi, el enigmático fundador de Tito’s
- 25 años del derrumbe del hotel Tívoli en s’Arenal: «El suelo se abrió y nos tragó a todos»