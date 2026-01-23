Siete restaurantes de Mallorca, entre los 100 favoritos de los españoles

La gastronomía mallorquina vuelve a situarse entre las más valoradas del país. Siete restaurantes de la isla han sido incluidos en el Top100 2025 de TheFork, el ranking anual que reúne los 100 establecimientos favoritos de los españoles, según las valoraciones de los usuarios de la plataforma líder en reservas online.

Con un total de ocho restaurantes en la lista —siete en Mallorca y uno en Menorca—, Baleares se posiciona como la cuarta comunidad autónoma con mayor representación en el ranking, consolidando el atractivo culinario del archipiélago a nivel nacional.

Los siete elegidos

Los restaurantes de Mallorca que han logrado un puesto en esta edición son:

Japo Santa Catalina (12º) — Palma

(12º) — Palma Harajuku Gastro Sushi (21º) — Palma

(21º) — Palma Daikiya (30º) — Palma

(30º) — Palma Hungry Gastro Food Bar (41º) — Palma

(41º) — Palma Kaizen (46º) — Palma

(46º) — Palma Chicos del Mar (57º) — Peguera (Calvià)

(57º) — Peguera (Calvià) Es Pati de Montuïri (68º) — Montuïri

A estos se suma Llucasaldent Gran, en Alaior (Menorca), que ocupa el puesto 64 del ranking.

Un reconocimiento basado en la opinión de los comensales

El Top100 de TheFork se elabora teniendo en cuenta datos reales de comportamiento y satisfacción de los usuarios durante todo el año 2025. Para formar parte de la lista, los restaurantes deben cumplir varios criterios: una puntuación superior a 9, un ticket medio de más de 20 euros, un elevado volumen de opiniones positivas y ser frecuentemente añadidos a la lista de Favoritos.

Además, esta edición ha sido calificada por la plataforma como la más diversa hasta la fecha, con 27 tipos de cocina representados, donde destacan la mediterránea, la de autor, la española y una creciente presencia de propuestas internacionales y exóticas.

TheFork: visibilidad y proyección para la restauración local

Desde su creación en 2018, el Top100 de TheFork se ha convertido en una referencia en el sector gastronómico. Según la propia plataforma, los restaurantes incluidos en el listado suelen experimentar un notable aumento de visibilidad y tráfico, con un crecimiento medio del 27% tras su aparición en el ranking.