El chef Andrés Moreno representará a Baleares en la final del campeonato nacional de tapas con legumbres
El cocinero de Barefoot Hotel en Portocolom compite con un postre de alubias
El chef Andrés Moreno, de Barefoot Hotel en Portocolom representará a Baleares en la gran final del III Campeonato Nacional Destapa las legumbres Tierra de Sabor, que se celebrará el próximo 10 de febrero en Valladolid.
Moreno competirá con su tapa After Eight Alubintage, una recreación de una alubia en proceso de germinación, un postre creado a base de alubias plancheta y pinta de La Bañeza-León IGP que permite el consumo de la legumbre a cualquier hora del día, ha informado la organización del campeonato. El chef ya compitió en la anterior edición de este campeonato.
Los 17 finalistas, uno por cada comunidad autónoma, tendrán que elaborar y presentar sus tapas en directo ante un jurado profesional. Estos expertos elegirán al gran campeón y a los dos subcampeones, además de otros reconocimientos especiales del certamen.
En esta tercera edición del campeonato se deben utilizar para elaborar las tapas legumbres con certificación de calidad Tierra de Sabor: Judía de El Barco de Ávila IGP, Alubia de La Bañeza-León IGP, Lenteja de La Armuña IGP, Lenteja de Tierra de Campos IGP,Garbanzo de Fuentesaúco IGP, Garbanzo de Pedrosillo MG, Garbanzo de Valseca MG y Judión de la Granja IGP.
Este campeonato comenzó en noviembre, en el restaurante Omeraki by Alberto Chicote en Madrid, planteando a los chefs el reto de elaborar una tapa con legumbres. En estos dos meses, meses, cocinero ha presentado su creación en su propio restaurante, incorporando en cada receta al menos una variedad de legumbre de Castilla y León con el sello de calidad Tierra de Sabor.
Los 17 finalistas han sido elegidos por el voto popular y por la valoración del comité profesional del campeonato, que ha tenido en cuenta la creatividad gastronómica, su viabilidad técnica y el cumplimiento del reglamento oficial, indica la organización.
