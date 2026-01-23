Cataluña revisará la red de Rodalies antes de arrancar la jornada cuando haya lluvias intensas

La red de Rodalies contará con un nuevo protocolo de actuación en caso de inclemencias meteorológicas que contemplará la posibilidad de establecer cortes en el servicio en casos de temporales extremos y revisiones de la red ferroviaria antes de poner los trenes en marcha en aquellas jornadas de fuertes lluvias. Lo ha confirmado este viernes la consejera de Territorio, Sílvia Paneque. "Lo vamos a trabajar en un futuro", ha asegurado. La Generalitat y Renfe lo han acordado así con CCOO y UGT, que reclamaban establecer unas reglas específicas que indiquen cómo actuar para prevenir situaciones de riesgo como la que se produjo el martes en Gelida, cuando un muro cedió sobre la vía cuando pasaba un tren de la R4 de Rodalies, dejando un balance de un muerto y una treintena de heridos.

"Consideramos que es oportuno establecer protocolos escritos que conozcamos todas las partes y que, por tanto, mejoren también la operativa", ha señalado la consellera, que ha apuntado, no obstante, que "en el accidente de Gelida no se daban las circunstancias para anular el servicio".

Las nuevas reglas de actuación evitarán "decisiones precipitadas que puedan poner en riesgo la seguridad", ha explicado a EL PERIÓDICO el coordinador de la sección de Ferroviarios de CCOO, Pau Mercè.

Uno de los aspectos que incluirá ese protocolo, reclamado por los dos sindicatos, es que, en días de temporales, antes de poner en marcha la circulación de trenes se realicen marchas exploratorias para comprobar el estado de la infraestructura y ver in situ si esta ha resultado afectada ya sea por episodios de fuertes lluvias o bien por acumulaciones de agua. "Es tan peligrosa una tormenta intensa como la persistencia de lluvias, que pueden poner en tensión diferentes puntos", advierte el maquinista y responsable de operaciones de UGT Francisco Cárdenas.

Ferrocarrils de la Generalitat ya cuenta con protocolos que marcan cómo operar en función de los avisos meteorológicos

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), que este viernes ha presentado un primer informe sobre el accidente ferroviario de Gelida, considera que el segmento de muro se desplomó presumiblemente por efecto del empuje de agua acumulada en la parte exterior por las intensas lluvias caídas en la zona el día del accidente y días anteriores.

Colores según la peligrosidad

El protocolo establecerá diversos colores para designar el grado de peligrosidad de la situación, según diversos parámetros como por ejemplo la cantidad de agua caída por metro cuadrado, siendo el rojo el color que señalará la necesidad de cortar el servicio.

En opinión de Paneque, junto con "la suspensión del servicio ante avisos rojos", los protocolos también deben establecer "cómo y hasta dónde hacer recular un tren que ha sufrido una incidencia, y cómo desarrollar la evacuación de las personas usuarias".

Antes del accidente en Gelida, el Govern ya estaba preparando protocolos de actuación por fenómenos meteorológicos de aplicación en otros ámbitos, como el de carreteras, puertos y aeropuertos. De hecho, Ferrocarrils de la Generalitat ya cuenta con protocolos establecidos en función de los avisos meteorológicos que marcan cómo operar. En caso de avisos rojos, el protocolo indica la necesidad de suspender el servicio.

"Se trata de que en Rodalies también tengamos uno similar, por eso lo hemos reclamado", ha subrayado Cárdenas, que ha indicado que todos estos parámetros se establecerán en base a criterios técnicos y de expertos.

"Lo extraño es que se plantee ahora. Que tengan que pasar este tipo de sucesos para cambiar procedimientos y la regulación del sector", ha incidido por su parte el secretario general del sindicato de maquinistas Semaf, Diego Martín.

Se da la circunstancia que Semaf no participó en la reunión en la que Renfe, Govern, CCOO y UGT acordaron impulsar este 'protocolo climático'. En esta reunión, que se produjo a última hora del jueves, después de que Semaf alcanzara un acuerdo con Renfe, Adif y Govern para restablecer el servicio de Rodalies, participaron además de Mercè y Cárdenas, el comisionado de la Generalitat para el traspaso de Rodalies, Pere Macias, y el secretario general de Movilidad e Infraestructuras, Manel Nadal, por parte del Govern, y el director operativo de Rodalies, Josep Enric García, y el gerente de Recursos Humanos, Juan Antonio Álvarez, por parte de Renfe.

Por otra parte, Paneque ha confirmado este viernes que en virtud del acuerdo alcanzado con Semaf, Adif y Renfe, cada dos meses se hará, como reclamaba el sindicato, un seguimiento del plan de actuaciones y de las inversiones que sea necesario ir realizando en la infraestructura ferroviaria. Esas actuaciones están relacionadas con pequeños taludes o trincheras que de forma "reiterada" han provocado problemas en la "fiabilidad" del sistema, así como con árboles o piedras que pueden resultar problemáticos en algunos tramos del servicio y que pueden detectarse mediante marchas exploratorias.