El Mir de Urgencias y Emergencias se estrena este 2026 con 82 plazas: "Es un paso muy importante"

En España, 25.000 mujeres y hombres –no solo médicos, también enfermeras y técnicos– forman parte de los servicios de Urgencias y Emergencias. En el caso de los facultativos, un 44% de plantilla tiene más de 55 años, y un 14 %, más de 65. Son datos de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES), entidad que ha advertido en varias ocasiones de la importancia de "planificar" los recursos. Por eso, desde la sociedad, su vicepresidente, el doctor Javier Millán celebra que la especialidad debute en el MIR 2026 con 82 plazas.

"Supone un paso muy importante en la implantación de la especialidad en nuestro país, garantía de una formación homogénea de los profesionales en línea con Europa, con esas competencias específicas propias de nuestra especialidad", señala a EL PERIÓDICO. En este 2026, además, SEMES se enfrenta a "retos importantes como la publicación del programa oficial de la especialidad y la acreditación de las unidades docentes en línea con todo ese trabajo desarrollado a lo largo del año pasado".

Incremento de plazas

El doctor Millán confía en que la oferta de esas 82 plazas "se adecue a las necesidades reales" de los servicios de Urgencias para "realizar una planificación adecuada en el dimensionamiento de nuestros recursos". Esa programación, señala, exige un "incremento significativo" en la oferta de plazas MIR para 2027. Porque la realidad, con informes de la propia sociedad científica, es que será la especialidad más envejecida en 2029.

Los primeros 82 residentes no terminarán de formarse hasta 2030. No serán suficientes para garantizar el relevo generacional. Las estimaciones de SEMES pasan por que harían falta entre 500 y 700 plazas anuales para garantizar ese recambio que necesitan sus servicios.

Por comunidades, Andalucía, Madrid o Catalunya contarán con 11 plazas de urgenciólogos; Comunidad Valenciana, con 9; Castilla-León, Castilla-La Mancha y Euskadi, con 5, y Aragón, Baleares y Canarias, con 3.

En julio de 2024, el Ministerio de Sanidad aprobaba la especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias (MUYE). Una reclamación histórica de profesionales que ejercen en servicios abiertos 24/7 y que están cada vez están más tensionados por el progresivo aumento de pacientes atendidos. Fue un momento de enorme satisfacción entre los urgenciólogos porque 37 países europeos ya contaban con la especialidad y, en España, solo existía en el ámbito militar, lo que, clarísimamente, situaba el país a la cola.

Mayor seguridad

El salto hacia la especialidad, reivindica la sociedad, supondrá una mayor seguridad de asistencia en los pacientes, además de la homogeneización definitiva de estos profesionales. Para los urgenciólogos, los conceptos de seguridad, prioridad y especialidad van íntimamente ligados.

SEMES ha repetido en numerosas ocasiones la necesidad de poner en marcha la formación MIR en Urgencias y Emergencias cuanto antes, con un número adecuado de plazas. El objetivo es que, en este 2026, se inicie la primera promoción de residentes para que, a partir de 2027, haya un número suficiente de nuevos médicos formándose específicamente en Urgencias y Emergencias. "Solo así podrá afrontarse el futuro", sostiene la sociedad.

Colapso

La saturación actual del sistema, con 28 millones de urgencias hospitalarias y 8 millones extrahospitalarias al año, sumada a la escasez de profesionales, podría desembocar en un colapso estructural. Según la entidad, si en 2029 no hay suficientes urgenciólogos, los servicios de urgencias se verán obligados a reducir su operatividad o incluso cerrar, comprometiendo gravemente la atención sanitaria en toda España, han repetido sus profesionales en diversos momentos.

Noticias relacionadas

"Valoramos muy positivamente que se hayan creado plazas de esta especialidad, es algo que se lleva pidiendo desde hace mucho tiempo. Al final la medicina de Urgencias la ejercían diferentes especialistas, o de familia, o de interna, a veces incluso de intensiva. Nos parece muy razonable y positivo, porque tiene unas particularidades y es compleja, y, por tanto, que haya un itinerario más adaptado a esa realidad es bueno para el sistema", señalan desde la Asociación MIR España sobre los futuros nuevos residentes.