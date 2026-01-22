Gastronomía
Empieza la temporada de 'calçots' en el restaurante de Palma Diecisiete Grados
El establecimiento ubicado en Santa Catalina usará sarmientos de la bodega Mortitx para asarlos
El restaurante Diecisiete Grados ofrecerá calçots como propuesta gastronómica cada domingo. Pau Bestard, copropietario del establecimiento, explica que el objetivo de la iniciativa es "dinamizar el barrio de Santa Catalina de Palma ofreciendo experiencias auténticas de cocina de mercado".
"La restauración no puede depender únicamente de la estacionalidad turística. Con la calçotada buscamos ofrecer al cliente local un producto de calidad y un motivo para disfrutar de la ciudad también en invierno".
Menú
Se trata de un menú que cuenta con la colaboración de la bodega Mortitx (Escorca). Consiste en un entrante de calçots a la parrilla con salsa romescu, asado con sarmientos de Mortitx, que también pueden elaborarse en tempura; un principal de variado de carne (chorizo criollo, chuletillas de cordero y lomo bajo de ternera reposado) y un sorbete de limón, e incluye maridaje de la bodega mallorquina.
