Esta es la receta de la mallorquina que aspira ganar el Premio Promesas en Le Cordon Bleu Madrid 2026

Le Cordon Bleu Madrid ha dado a conocer los vídeos de las recetas de los jóvenes estudiantes que optan a ser finalistas del Premio Promesas de alta cocina, cuya final se disputará el 14 de abril. Entre los aspirantes está la mallorquina Natalia Munar Tàrraga, alumna del Escuela de Hostelería de las Islas Baleares (EHIB).

Codorniz rellena al moscatel dorado y jardín de verduritas es la propuesta de la alumna de la EHIB. El vídeo de la receta de la joven balear ya se encuentra disponible en el perfil de Facebook de Le Cordon Bleu Madrid para que quien lo desee pueda votar para conseguir el pase de Munar a la final.

En el vídeo, la alumna de la Escola d’Hoteleria explica paso a paso la elaboración, comenzando por deshuesar la codorniz. Todos los participantes debían partir de una propuesta común: codorniz rellena y patatas suflé, con salsa y guarnición libre elegida por el candidato. Natalia Munar ha escogio ingredientes locales, opción especialmente valorada.

El plazo de votaciones estará abierto hasta el próximo 20 de febrero. Posteriormente, el 23 de febrero, Le Cordon Bleu Madrid dará a conocer los 10 finalistas que participarán en la gran final en su sede de Madrid el 14 de abril.

En esa final, los cocineros deberán presentar su plato frente a un jurado profesional.