Isabel Guarch rinde homenaje al Mediterráneo con su colección Perlas Barrocas
Pendientes, collares, anillos y pulseras combinan estilo clásico con un toque de artesanía y modernidad
La joyera Isabel Guarch se inspira en Mallorca como ‘perla del Meditarráneo’ para su colección Perlas Barrocas, un conjunto de piezas que combina el estilo clásico con un toque de artesanía y modernidad.
Las perlas son las absolutas protagonistas de esta colección, con la que Isabel Guarch rinde homenaje a la belleza atemporal del Mediterráneo. Según explica la firma joyera, Perlas Barrocas está elaborada artesanalmente con oro de 18 quilates y perlas cultivadas en agua dulce. Pendientes, collares, anillos y pulseras se presentan como piezas elegantes y sofisticadas, que buscan resaltar la belleza tanto de la perla como de la mujer que la lleva.
La colección pretende rendir homenaje a la inigualable esencia isleña. Sus diseños atemporales, capturan la belleza única y natural de las perlas cuidadosamente seleccionadas por la joyera, resaltando su carácter imperfecto y orgánico. Este equilibrio entre tradición y modernidad convierte a cada pieza en un detalle perfecto.
Isabel Guarch es la segunda generación de una las familias joyeras con mayor tradición y prestigio de Mallorca. Su madre creó la firma Isabel Guarch en 1957 en un estudio privado y en muy poco tiempo logró convertirse en uno de los referentes de alta joyería gracias al boca a boca que resaltaba la calidad de sus diseños y el trato personal.
