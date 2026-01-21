Quién es 'Iñaki' Barrón, el ingeniero que preside la comisión que investiga el accidente ferroviario en Córdoba

El fatal accidente ferroviario del pasado domingo en Adamuz, cerca de Córdoba, se ha cobrado ya más de 40 vidas, con más de 100 heridos, en torno a una docena ingresados todavía en la UCI. Un trágico suceso que ha sido el más grave en la red española desde el de Angrois, en 2013, que causó 79 muertos. Por ahora, las labores se centran en terminar de rescatar todos los cuerpos que puedan quedar atrapados en algunos de los vagones antes de poder determinar cuáles han sido las causas de un siniestro de tamaña magnitud. Una tarea que estará liderada por un zaragozano, Ignacio Barrón de Angoiti, Iñaki, quien preside desde mayo de 2023 la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios en España (CIAF).

En una entrevista exclusiva con El Periódico de Aragón, el zaragozano ya anticipaba desde Chile (donde se encontraba para asistir a un congreso) que las conclusiones tardarán en llegar, pero subrayaba que todo apunta hacia un problema en la interacción de los dos ejes traseros del tren de Iryo, uno de los dos implicados en el accidente, con la vía. Aunque, eso sí, sin descartar ninguna hipótesis. "Parece que se pueden descartar problemas de señalización, de electrificación, errores humanos, excesos de velocidad... Todo eso parece que, en principio, con las debidas cautelas porque es muy delicado aventurar este tipo de opiniones, se puede descartar", explicaba al respecto.

Nacido en Zaragoza el 15 de agosto de 1956, Iñaki creció y vivió en la capital aragonesa hasta los 18 años. Pero su vinculación con la ciudad sigue muy presente en su vida. "Soy de Zaragoza (y ¡ay! del Real Zaragoza) y, aunque no vivo ahí desde hace tiempo, siempre ejerzo de zaragozano", afirma. En el ámbito laboral, Barrón de Angoiti ha dedicado toda su vida profesional al ferrocarril.

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) y con un posgrado de Executive MBA por el IESE de Madrid, ingresó en Renfe en el año 1981. Comenzó desarrollando diversos cargos técnicos, entre los que se encuentra su papel como gerente de grandes terminales en Madrid, Chamartín y Atocha. Su relación con la Alta Velocidad Española también ha sido muy estrecha, ya que el zaragozano participó en la puesta en marcha del primer AVE de España, estrenado entre Madrid y Sevilla con motivo de la Expo 92.

Su contrastado perfil profesional le llevó después hasta Francia. Concretamente, como representante de los ferrocarriles españoles en París, siendo el responsable de las actividades de Alta Velocidad en la Unión Internacional de Ferrocarriles (UIC). En esta entidad fue el director del Departamento de Viajeros durante diez años, encargándose de la organización de congresos y de asuntos mucho más técnicos, desde las formaciones hasta la elaboración de informes técnicos y bases de datos de los sistemas de alta velocidad de todo el mundo.

Investigación tras el accidente de Angrois

Entre 2013 y 2015, el Ministerio de Fomento que entonces dirigía la popular Ana Pastor encargó a Ignacio Barrón presidir una comisión cuyo objetivo era el de redactar un informe "exhaustivo" sobre el estado del sector ferroviario español, siendo también el vicepresidente de la comisión asesora ministerial, en un nombramiento que llegó tras el siniestro de Angrois. Su jubilación llegó en 2021, aunque el zaragozano nunca se ha despegado de su gran pasión, el ferrocarril.

Tanto es así que, además de ejercer como profesor invitado en distintas universidades, fundó una consultoría propia, Ignacio Barron Innovative Business SL, a través de la cual asesora a distintas empresas del sector. Apenas un año después de su retiro, en octubre de 2022 fue nombrado presidente del Comité Técnico de la Alianza de Corredores, un lobby que persigue la creación de una "gran red europea de mercancías por ferrocarril". Una entidad que tiene su base operativa en Zaragoza, algo que le permite mantener un estrecho lazo con la ciudad que le vio nacer. "Me da la oportunidad de pasar por allí a menudo", concluye Barrón.