Familias, instituciones y partidos políticos comienzan a personarse en la causa del accidente de Adamuz

Familias de las víctimas, instituciones e incluso algún partido político se han personado ya en el procedimiento iniciado por el Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba) para esclarecer las causas del accidente ferroviario ocurrido el domingo pasado en Adamuz. La tragedia deja, por ahora, 43 víctimas mortales y un centenar de heridos.

El presidente de la Audiencia provincial de Córdoba, Miguel Ángel Pareja, ha afirmado este miércoles que en la plaza 2 de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro ya "hay muchas personaciones", aunque, de momento, este responsable y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) no han facilitado el número. En cualquier caso, recuerda que la jueza "irá examinándolo poco a poco e irá admitiendo o inadmitiendo personaciones".

En estos días ha trascendido que la Asociación Liberum ha formulado una denuncia ante el juzgado de Montoro por el accidente, en tanto que el sindicato Manos Limpias y el partido político Iustitia Europa se han personado como acusación popular, según ha difundido la agencia Europa Press.

Miguel Ángel Pareja (que, precisamente, inició su carrera en el juzgado de Instrucción 2 de Montoro) es el delegado, para Córdoba y Jaén, de la Red judicial de expertos y expertas en Gestión de emergencias y Grandes catástrofes del Consejo General del Poder Judicial, un cargo por el que presta asistencia a los gobiernos gubernativos y judiciales, y asegura la adecuada coordinación de su actuación. Acerca de la tragedia ferroviaria, asegura que "toda la familia judicial estamos volcados en esto. Queremos que (el procedimiento) se termine cuando deba terminarse, pero bien, que se cierre sin que deba abrirse de nuevo porque se haya hecho algo mal".

"Será esencial el informe pericial metalúrgico"

El magistrado detalla que, en estos casos, el primer paso es atender a las víctimas vivas, "para que no se agrave más su situación"; después, retirar cuanto antes los cadáveres, realizarles la autopsia, identificarlos y entregarlos a la familia, y a partir de ahí, la jueza solicita a la fuerza instructora, que en este caso es la Guardia Civil, un adelanto de la investigación desarrollada hasta el momento. Esta es la fase en la que se encuentra ahora el accidente de Adamuz.

Miguel Ángel Pareja, presidente de la Audiencia provincial de Córdoba / AJ González

Una vez que la jueza dispone de esa información, puede determinar las diligencias necesarias, sin perjuicio de ordenar a la Policía judicial que continúe la investigación, con los informes periciales correspondientes. Miguel Ángel Pareja valora que "aquí será esencial el informe pericial metalúrgico", que ayudará a conocer si el origen del siniestro se halla en el tren Iryo o en las vías. "Están todas las hipótesis abiertas", recuerda. A esto añade que "la Policía judicial ya ha solicitado a la jueza la entrega de muestras a los peritos metalúrgicos y la jueza tiene que resolver sobre ello".

De forma paralela, como ya está ocurriendo, se irán personando víctimas y cualquier ciudadano o institución que deseen ejercer una acusación. Asimismo, la jueza ofrecerá la posibilidad de ejercer acciones a las víctimas o a sus familiares, si han fallecido, y también tomará declaración a todas las personas implicadas, por si pueden arrojar luz sobre el siniestro. Además, será necesario conocer la evolución de las personas lesionadas.

El proceso dependerá de los informes periciales

Al ser preguntado por la posibilidad de que la instrucción de la causa se extienda durante años, el presidente de la Audiencia provincial de Córdoba afirma que "todo va a depender de la duración de los informes periciales", que pueden extenderse, aproximadamente, durante un año. Después de realizados, también se podrían reclamar ampliaciones u otras pruebas. "Son informes muy sensibles, que se deben hacer bien y por grandes profesionales para que no se cometan errores", indica.

"Montoro está saturado"

Este martes se conocía que la jueza Cristina Pastor asumirá la investigación del accidente, relevando a María del Carmen Troyano en la plaza 2 de la sección de Instrucción de Montoro. Esto ocurrirá una vez que tenga lugar la entrega de despachos y la jura del cargo como jueza titular de esa plaza. Fuentes judiciales apuntan que Cristina Pastor ya tiene experiencia en Instrucción y, entre otras causas, ha llevado la de Juana Rivas.

El presidente de la Audiencia provincial de Córdoba ha confirmado hoy que "(el Tribunal de Instancia de) Montoro está saturado", aunque ya se ha anunciado la próxima llegada de un juez de refuerzo; la Junta de Andalucía ha autorizado más medios humanos, como un gestor y un tramitador, y el Ministerio de Justicia lo dotará de otro letrado de la Administración de Justicia. Así las cosas, Miguel Ángel Pareja augura que "el juzgado no se resentirá por ese pleito".