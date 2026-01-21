En una carta a Paneque
Adif da por operativas todas las líneas de Rodalies en Cataluña excepto dos tramos de la R4 Sur y la R11
El gestor de la infraestructura se lo ha comunicado por carta a la consellera de Territorio, Sílvia Paneque
Glòria Ayuso
Adif, el gestor de la infraestructura ferroviaria, da ya "operativas todas las líneas de Rodalies a excepción de la R4 Sud entre Sant Sadurní- Martorell y la R-11, en su vía 2 en el tramo entre el municipio de Caldes y Girona (ambas estaciones excluidas)". Esta vuelta a la operatividad se ha producido a las 17.00 horas, según informa el presidente de la empresa, Luis Pedro Marco de la Peña, en una carta dirigida a la consellera de Territori, Sílvia Paneque a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.
En la carta, Adif señala que tras la decisión tomada la noche del martes de suspender la circulación ferroviaria en el ámbito de Rodalies "por las afecciones causadas por el temporal", y "una vez reconocido el estado de la infraestructura", a las 17.00 horas los técnicos de mantenimiento de la compañía han dado por operativas todas las líneas de Rodalies con las únicas excepciones de la R4 Sud entre Sant Sadurní y Martorell, punto en el que se ha producido el accidente mortal de Gelida, y la R-11, en su vía 2 en el tramo entre Caldes y Girona.
Esta misma tarde, Renfe, tras una reunión con los principales sindicatos ferroviarios, ha asegurado que está preparada para retomar el servicio de Rodalies este jueves pero ha advertido de que debido a la "posición" de los maquinistas "no puede garantizar" que el servicio funcione con normalidad.
Esta reunión se ha producido después de que Semaf anunciara una convocatoria de huelga a nivel de todo el Estado por los accidentes de las últimas horas. Los maquinistas consideran "insuficientes" las pruebas que Adif ha realizado durante toda la pasada noche para comprovar el estado de la red ferroviaria catalana y reclaman que las acciones de "mejora" de la infraestructura empiecen de forma "inmediata".
El Govern tiene previsto comparecer a las 19.00 horas en Palau para informar de la situación de Rodalies que ha causado un caos de movilidad este miércoles en Catalunya. Comparecerán el presidente en funciones, Albert Dalmau, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, y la consellera de Interior, Núria Parlon.
Suscríbete para seguir leyendo
- El CTA da su veredicto sobre los dos polémicos penaltis a favor del Mallorca ante el Athletic
- La borrasca Harry deja 26 incidentes leves en Mallorca y desborda un torrente en Sencelles
- Los Premis Ciutat de Palma celebran una edición sin gala y sin novela ganadora en castellano
- Investigan una estafa de más de 200.000 euros en Mallorca con paquetes turísticos a Disney
- Juzgan a una pareja por tener en Mallorca el mayor criadero ilegal de tortugas de Europa
- Etihad Airways se fija como objetivo un vuelo diario directo entre Mallorca y Abu Dabi
- Ses Fonts Ufanes vuelven a brotar después de diez meses
- Adiós a Valentino, el diseñador italiano que se enamoró de Mallorca y convirtió a Rosario Nadal en embajadora y musa