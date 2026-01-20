Sanidad refuerza con equipos especializados la atención en salud mental tras el accidente ferroviario de Adamuz

Tras el grave accidente ferroviario ocurrido en el municipio de Adamuz (Córdoba), el Ministerio de Sanidad, en coordinación con la Junta de Andalucía y otros agentes implicados, ha activado "una respuesta estructurada" en salud mental para atender tanto a las víctimas y sus familias como a las personas que participaron en la gestión de la emergencia. A través del Comisionado de Salud Mental, activará próximamente un programa específico de cuidado a cuidadores, dirigido a quienes han estado en primera línea de respuesta: voluntarios de Adamuz, fuerzas de seguridad, servicios de emergencia y ciudadanía organizada.

En una primera fase, la Junta de Andalucía ha desplegado dispositivos de atención psicológica mediante la movilización del Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias y Catástrofes (GIPEC), Cruz Roja, profesionales del Instituto de Medicina Legal y otros recursos especializados.

La intervención de Sanidad tiene como objetivo prevenir el trauma vicario, un tipo de sufrimiento emocional derivado de la exposición intensa al dolor ajeno. "La atención psicológica tras una catástrofe no es un complemento, sino una parte esencial de la respuesta sanitaria", ha afirmado la ministra de Sanidad, Mónica García, quien ha añadido que "es fundamental atender también el impacto en la salud mental que deja una tragedia de estas características".

En los próximos días

La titular de Sanidad ha subrayado que los equipos especializados comenzarán a trabajar en los próximos días, una vez finalice la fase de emergencia, activando grupos de acompañamiento psicológico para voluntarios, vecinos y personal interviniente. Los grupos estarán organizados en Adamuz e integrarán a profesionales del Ministerio de Sanidad y de la red pública andaluza.

La intervención contará con profesionales especializados, contratados por el Ministerio, en coordinación con el centro de salud mental de referencia, para asegurar el acompañamiento y la continuidad de la atención, ha explicado la ministra. El objetivo es "proteger la salud mental de quienes han estado en primera línea atendiendo la emergencia" y "reconocer su labor en un momento de especial dureza colectiva".

Catástrofes recientes

Asimismo, García ha reiterado que "desde el primer momento hemos estado en contacto con la Junta de Andalucía para asegurar una respuesta coordinada y eficaz", y ha destacado que "el cuidado de quienes cuidan es una inversión esencial en salud pública y cohesión social".

La actuación del Ministerio de Sanidad en Adamuz forma parte de "una estrategia más amplia" de intervención en emergencias, que ya ha comenzado a desarrollarse en otras zonas del país afectadas por catástrofes recientes. Se prevé su consolidación como parte del sistema de respuesta permanente en salud mental del Sistema Nacional de Salud, concluye su departamento.