Tragedia ferroviaria
El mensaje del maquinista en las grabaciones de la caja negra del Iryo: "Acabo de sufrir un enganchón a la altura de Adamuz"
Los audios recogen los primeros segundos tras el suceso
Manuel Ruiz Díaz
Instantes después del accidente ferroviario de Adamuz, el maquinista del tren de Iryo contactó con el centro de mando de Adif en Atocha para alertar de lo que describió inicialmente como “un enganchón” a la altura de esa localidad cordobesa. Lo recogen las grabaciones de la caja negra y ya el lunes, el ministro de Transportes Óscar Puente se refirió a los mensajes del maquinista del Iryo para subrayar que ni él mismo operario sabía qué había pasado.
Los audios de esas comunicaciones, extraídas de la caja negra del tren, que ha adelantado este martes Eldiario.es-Cordópolis, recogen los primeros segundos tras el suceso.
Primera llamada
En la primera llamada, el maquinista, identificado como 6189, informa de problemas técnicos sin mencionar una colisión. "Acabo de sufrir un enganchón a la altura de Adamuz", señala. Desde el centro de mando se le indica que baje los pantógrafos (el mecanismo que se eleva para hacer contacto con la catenaria), a lo que responde que ya están bajados y que el tren se encuentra bloqueado, mientras de fondo se escucha la activación del freno de emergencia. En ese momento, el conductor señala que necesita “reconocer” el estado del convoy, sin ser aún consciente de la magnitud del accidente.
Segunda comunicación
Pocos instantes después, en una segunda comunicación, el maquinista alerta ya de un descarrilamiento y de que el tren está invadiendo la vía contigua, repitiendo el aviso en varias ocasiones. Solicita de forma urgente la paralización del tráfico ferroviario y comunica la existencia de un incendio en uno de los coches, así como la presencia de heridos, reclamando la intervención de bomberos y servicios sanitarios. Desde el centro de mando le responden que no hay ningún tren llegando en ese momento.
En ninguno de los audios, ni por parte del maquinista ni del centro de control, se menciona explícitamente la colisión con otro tren, el Alvia que circulaba en sentido contrario. Las grabaciones forman parte de la investigación abierta para esclarecer las causas del accidente.
- Las solicitudes de ingreso en las Fuerzas Armadas se duplican en dos años
- Solo faltaría que el Mallorca tuviese que pedir perdón por ser beneficiado por el VAR
- Cort cancela todos los conciertos y actos de Sant Sebastià por el accidente ferroviario de Córdoba
- Juzgan a una pareja por tener en Mallorca el mayor criadero ilegal de tortugas de Europa
- El Ayuntamiento mantendrá las torradoras pese a cancelar los actos y conciertos de Sant Sebastià
- Baleares pone en marcha el 'cheque canguro': ayudas de hasta 4.000 euros para la contratación de empleadas del hogar
- Reconocen el derecho de una pareja de fijos discontinuos a cobrar el paro que el SEPE les reclamó por haber salido al extranjero
- Palma cancela el programa de Sant Sebastià: una decisión insólita que no tiene precedentes