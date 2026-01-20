La jueza Cristina Pastor estrenará su plaza fija en Montoro con la investigación del accidente de trenes de Adamuz

La jueza Cristina Pastor Recover asumirá la investigación del accidente ferroviario de Adamuz. Ese será, además, su primer caso en plaza fija tras aprobar las oposiciones, una vez que este martes haya publicado el Boletín Oficial del Estado (BOE) su nombramiento al frente de la plaza número 2 de la Sección Civil de los Juzgados de Montoro, tras aprobarse la propuesta de la Escuela Judicial.

Hasta ahora, la instrucción había recaído en María del Carmen Troyano Torrejón, que ocupaba dicha plaza en funciones interinas desde agosto del año pasado. Troyano asumió el caso el pasado domingo, cuando ocurrió la tragedia ferroviaria. Durante estos primeros días ha estado al frente de las diligencias iniciales, entre ellas los levantamientos de cadáveres y la autorización de los traslados y enterramientos de las víctimas.

Acceso a los juzgados de Montoro. / Víctor Castro

Experiencia previa en Loja

Cristina Pastor Recover pertenece a la 74ª promoción de la Escuela Judicial y hasta ahora había realizado trabajos como jueza sustituta. Ha sido adscrita de forma temporal a distintos órganos judiciales de Andalucía mediante acuerdos de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, para cubrir vacantes o sustituciones, como parte del refuerzo habitual del servicio judicial.

Personal en la zona donde se produjo el accidente. / Manuel Murillo

Antes de su llegada a Montoro, Pastor Recover fue titular de forma provisional del Tribunal de Instancia de Loja (Granada), plaza número 1, entre el 1 de septiembre y el 30 de noviembre de 2025, también para cubrir una vacante. Ahora será la responsable de una investigación compleja y de gran impacto social.

Cabe señalar que desde este martes también asume la plaza número 1 de la Sección Civil de Montoro María del Carmen Blanque.