Accidente

Muere el maquinista y al menos quince personas resultan heridas, seis de ellas graves, en el descarrilamiento de un tren en Barcelona

Los servicios de emergencia están atendiendo en estos momentos a los afectados y trabajan para rescatar a algunas personas que han quedado atrapadas en el interior del convoy

21/05/2015 Un tren de Rodalies SOCIEDAD ECONOMIA CATALUÑA ESPAÑA EUROPA

Glòria Ayuso

Un tren de la línea R4 de Rodalies ha descarrilado este martes cuando circulaba en dirección a Manresa, tras chocar contra un muro de contención que había caído sobre la vía, entre Gelida y Martorell.

El accidente ha provocado la muerte del maquinista y ha dejado 15 heridos de diversa consideraciónal menos seis de ellos en estado grave. Los servicios de emergencia están atendiendo en estos momentos a los afectados y trabajan para rescatar a algunas personas que han quedado atrapadas en el interior del convoy.

A su vez, Bombers de la Generalitat ha movilizado a unas 30 dotaciones que han establecido una zona de seguridad, para evitar que se produzcan nuevos desprendimientos. Trabajan en la zona el Grup d'Estructures Col·lapsades (GREC) y el Grup d'Actuacions Especials (GRAE).

A consecuencia del accidente, la circulación ferroviaria permanece interrumpida entre Sant Sadurní d’Anoia y Gelida. Se ha activado el plan Ferrocat en fase de alerta y se han movilizado 11 ambulancias, además de efectivos de los Bombers.

Bombers de la Generalitat ha recibido el aviso a las 21:01.

Desde Rodalies se ha informado de que los trenes pueden quedar detenidos y aumentar su tiempo de recorrido a medida que se aproximan al tramo afectado. La circulación continúa interrumpida mientras se trabaja en la resolución de la incidencia.

