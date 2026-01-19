Descarrilamiento de Córdoba
Una interventora afectada en el accidente de Córdoba: "He salido despedida y he perdido el conocimiento"
La trabajadora ha narrado el dramatismo del momento del accidente, antes de poder alcanzar la zona en la que se encontraban los servicios de emergencias
A.R.
Una interventora de uno de los dos trenes que han descarrilado este domingo en el municipio cordobés de Adamuz, un accidente que ha dejado al menos 21 muertos y un centenar de heridos, ha relatado posteriormente el dramatismo del momento y cómo ha vivido el accidente.
Según ha narrado en unas declaraciones que ha recogido la Cadena Ser, se encontraba en la cabina trasera después de vender un billete, sentada en el asiento del maquinista de ese vagón trasero, cuando se ha producido el accidente. Entonces, el fuerte choque le hizo "saltar hasta la sala de pasajeros, abriendo la puerta con la cabeza", lo que le hizo "perder el conocimiento".
Sin embargo, pudo alcanzar andando, con dolor en la parte derecha de su cuerpo y en la cabeza, la zona en la que se encontraban los bomberos.
El accidente se produjo tras descarrilar un tren de tren Iryo que circulaba de Málaga a Madrid, causando a su vez que se saliese de las vías otro que circulaba en sentido contrario, en la ruta Madrid-Huelva.
- Las solicitudes de ingreso en las Fuerzas Armadas se duplican en dos años
- Por algo dijo Julio Iglesias en Mallorca que «estoy más allá del bien y del mal»
- Nofre Galmés del bar El Porrón de Manacor: “Hace días que obligo a los clientes. Si quieren hierbas tienen que cantar Sant Antoni”
- Alud de críticas por la rotura del Pi de Pollença: 'Ha sido un fracaso
- El Constitucional rechaza el recurso del Govern contra la ley de Vivienda de Sánchez
- La autovía Llucmajor-Campos “ha acelerado la destrucción” del suelo rústico de los municipios del Migjorn y del Llevant, advierte Terraferida
- Joan Rabassa corona el Pi de Sant Antoni
- En directo | El Pi de Sant Antoni de Pollença se rompe por arriba y por abajo y Joan Rabassa lo corona rápidamente