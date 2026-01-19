El infierno tan deseado

1-Miquel lee Diario de Mallorca en el bar Mingo de Manacor mientras come un variat y bebe una caña rodeado de vecinos que juegan a las cartas en el fondo. Revisa el periódico con atención en la mesa de siempre, de tota sa vida. Se detiene en cada página, a veces retrocede, busca información del pueblo en Part Forana picoteando ensaladilla.

Acompañado de su nieto vestido de dimoni en estos días festivos de correfocs, de foguerons, de fiestas todo el rato, de conciertos, de fiestas alternativas, de tardeos y pretardeos, de Sant Antoni y Sant Sebastià, de beneïdes y molt més, recuerda como celebraba en su juventud, cuando iba de sa Pobla hasta Muro, con amigos y familiares.

— En un Sant Antoni conocí a tu abuela — le dice a Guillem, que moja un churro en el chocolate caliente —. Cumplimos 50 años juntos.

—¿Y la abuela está contenta? — pregunta Guillem.

—¿Tú qué crees?

—Depende del día, abuelo, depende del día....Hoy me parece que sí.

2- Antònia y Angy beben un cóctel en la cafetería Almudaina de Artà antes de ir a un tardeo en Palma.

—¡Salud, amiga! Dos años sin el pesado de mi exnovio.

—¡Salud! — dice Angy, con Diario de Mallorca en la mesa.

—Venga, Angy, ¿Qué lees?

—La contraportada de hoy. La foto es espectacular.

—Ah, sí, la imagen hablada— responde Antònia—. La leo si no tengo nada que hacer. A veces me aburre.

—Nooo— dice Angy riendo—. ¡La foto contada!

—Ah, cierto. ¿De qué va?

—De un niño muy tierno que duda de la felicidad de sus abuelos y, hasta donde alcancé a leer, de dos chicas superguapas que quieren ir a uno de los tardeos de Sant Sebastià.

Antònia, interesada, coge el periódico cuando Angy revisa su móvil y acuerda encontrarse con más amigas en Plaza Mayor.

—¡Qué majete el de barba y gorra!, ¿no?

—Pues, claro...

—¿Te imaginas si nos echa una foto y salimos en el DM?

—Vaya, Antònia, a ver si tenemos suerte. ¡Brindemos por eso y por nosotras!

—¡Visca Sant Sebastià!

—¡Visca Sant Sebastià!

3- —¿Qué es un dimoni? — pregunta Víctor a su amigo Rafel en el bar Casa Miss de sa Pobla.

— Es la personificación indeterminada de fuerzas del mal de la naturaleza o del alma humana, considerado un ser intermedio entre los dioses y los hombres. Un ser que ha renunciado al paraíso, y que por envidia y odio, engaña al hombre — responde Rafel sin respirar.

—Vaya definición académica. En Colombia le decimos diablo— dice Víctor frente a una caña espumosa.

—Sí, la leí la semana pasada en Diario de Mallorca. Ahora estoy leyendo la contraportada de hoy.

—¿De qué va?

—De un colombiano recién aterrizado que no sabe nada de Mallorca, de un niño que le gustan los churros y sobre dos chicas que quieren ser famosas.