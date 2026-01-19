Social
Familiares de desaparecidos en el accidente ferroviario de Adamuz esperan noticias en Córdoba
Se espera información de más de una treintena de viajeros y sus seres queridos reciben atención psicológica y acompañamiento de Cruz Roja
Fabiola Mouzo
"Somos familia de un desaparecido". Así van llegando familiares al Centro Cívico de Poniente Sur de Córdoba, donde los están atendiendo y esperan información sobre la búsqueda de sus seres queridos, tras el dramático accidente ferroviario de Adamuz, en el que se cuentan, al menos, 39 fallecidos y más de 100 heridos. De momento, allegados de al menos 33 viajeros han preguntado y se mantienen en el lugar a espera de conocer qué ha pasado, aunque más personas van llegando, así que se prevé que esa cifra vaya aumentando.
La actividad normal de este Centro Cívico ha sido cancelada. La zona está acordonada por la Policía Local, Policía Nacional y hay presencia de Protección Civil y funcionarios de la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), así como trabajadores del Ayuntamiento De Córdoba y la prensa nacional e internacional. Al lugar solo pueden acceder familiares, supervivientes y personal autorizado. En el lugar se encuentra el concejal de Infraestructuras, Miguel Ruiz Madruga, y la de Servicios Sociales, Eva Contador, y también ha visitado el alcalde, José María Bellido. El obispo de Córdoba, Jesús Fernández, acompaña a los afectados.
Los familiares están a la espera de información en un salón habilitado en el centro para atenderles, en un ambiente de desconcierto, desesperación y lamentos, con atención psicológica y de alimentación y calor. Voluntarios y trabajadores de Cruz Roja se encuentran brindando acompañamiento.
- Las solicitudes de ingreso en las Fuerzas Armadas se duplican en dos años
- Por algo dijo Julio Iglesias en Mallorca que «estoy más allá del bien y del mal»
- Alud de críticas por la rotura del Pi de Pollença: 'Ha sido un fracaso
- Joan Rabassa corona un accidentado Pi de Sant Antoni de Pollença
- La autovía Llucmajor-Campos “ha acelerado la destrucción” del suelo rústico de los municipios del Migjorn y del Llevant, advierte Terraferida
- El alcalde de Pollença responde a las críticas: 'El Pi se rompió por exceso de aforo en la plaza Vella
- Nofre Galmés del bar El Porrón de Manacor: “Hace días que obligo a los clientes. Si quieren hierbas tienen que cantar Sant Antoni”
- El Constitucional rechaza el recurso del Govern contra la ley de Vivienda de Sánchez