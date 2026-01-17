El barrio de Can Capes estrena supermercado Suma para cubrir su compra diaria

En Can Capes han recibido con gran satisfacción la apertura de un supermercado Suma en el barrio. Hasta ahora, esta zona de la periferia de Palma disponía solo de pequeños comercios de alimentación y fruterías, pero carecía de un establecimiento que cubriese de forma completa las necesidades de compra diaria.

Con una superficie de 235 m2 y situado en la calle Aragón, 132, el nuevo Suma pone a disposición de los residentes una frutería de libre servicio, variada oferta de producto fresco y una selección de alimentación con marcas propias y de fabricante. Las especialidades locales tienen una presencia destacada y también se va a ofrecer surtido internacional para satisfacer los gustos de clientes de otras culturas que viven en la zona. Gracias a una panadería con horno propio, el público podrá disfrutar de pan recién hecho y una rica variedad de productos de pastelería, tanto tradicionales como los típicos de la isla.

El supermercado permanecerá abierto los 365 días del año, con un amplio horario de 8:00 a 23:00 horas, de lunes a domingo, para facilitar la vida de los residentes, muchos de ellos con turnos laborales muy diversos. Esta apertura evita que tengan que desplazarse fuera de su entorno para encontrar lo que necesitan, permitiéndoles aprovechar mejor su tiempo. Además, las seis personas que integran la plantilla son del propio barrio, por lo que conocen de primera mano las necesidades y hábitos de sus vecinos.

El supermercado dispone de frutería, horno y una variada oferta de producto fresco. / Suma supermercados

Los empresarios Eduard y Shouyak querían apostar por el sector de la alimentación y decidieron embarcarse en la apertura de su primer supermercado. Estudiaron las distintas cadenas y, después de visitar varios Suma, se pusieron en contacto con el equipo a través de la web. “La reunión que mantuvimos nos terminó de convencer”, explican. Tomada la decisión, llegó la oportunidad cuando este local quedó disponible tras el cierre de una oficina bancaria.

Eduard y Shouyak subrayan la importancia de contar con un socio fiable cuando se inicia un proyecto en un ámbito desconocido: “Para quienes no venimos del sector, es fundamental encontrar un buen compañero de viaje, que te asesore, te facilite el trabajo y te explique los pros y los contras. Directores, gerentes, técnicos y montadores se han volcado en nuestro proyecto. Ese nivel de implicación nos ha hecho sentir especiales”.

53 supermercados Suma en Baleares

Con esta apertura, Suma continúa expandiéndose en Baleares. Este nuevo establecimiento eleva a 33 el número de tiendas en la isla de Mallorca, que se añaden a las 15 de Ibiza y las 5 de Menorca. Creada en el año 2000, la enseña es una de las más reconocidas en el sector por su atención personalizada, la calidad y variedad de su surtido y la apuesta constante por el producto fresco.

El local cuenta con una amplia selección de alimentación con marcas propias y de fabricante. / Suma supermercados

La marca pertenece a Transgourmet Ibérica, compañía referente del comercio de proximidad en España, especialista en supermercados adaptados a cada entorno. En la actualidad, cuenta con cerca de 700 franquicias bajo las enseñas Suma, Proxim y Spar. Forma parte del grupo suizo Transgourmet, la segunda empresa de distribución de alimentación mayorista de Europa, que pertenece a su vez a Coop, líder del comercio en Suiza con múltiples formatos de establecimientos.

