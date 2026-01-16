Causa desconocida
La red social X registra fallos en varios países: más de 4.000 incidencias en España
Es la segunda vez que ocurre esta semana, ya que los usuarios también reportaron errores el martes
EFE
La red social X, antes Twitter, ha dejado de funcionar con normalidad en varios países, entre ellos España, Estados Unidos o Colombia, sobre las 16.00 horas (15.00 GMT) por causas todavía desconocidas y por segunda vez en una semana, ya que también tuvo problemas de acceso este martes.
Los usuarios de la red social han comunicado a la página Downdetector problemas con el servicio tanto en la aplicación móvil como en su versión web, según los reportes remitidos al sitio, que registra más de 4.000 informes en España sobre las 16.20 horas.
Al acceder a la red social e intentar recargar la página, X asegura que "los posts no se están cargando en este momento" y pide intentarlo de nuevo, aunque no funciona.
A las 16.20 horas, más de 50.000 usuarios estadounidenses habían reportado problemas a la página Downdetector, mientras que unos 600 colombianos habían detectado los mismos problemas.
Esta incidencia también se ha detectado en Grok, el chatbot de inteligencia artificial generativa desarrollado por xAI y en el que usuarios españoles, estadounidenses y distintos países de Latinoamérica reportan que ha dejado de funcionar con normalidad.
Esta es la segunda incidencia en menos de una semana, pues este martes la red social también estuvo alrededor de una hora caída a nivel global.
- El malestar docente se democratiza: la Educación Primaria registra un importante repunte de ansiedad y conflictos
- Muere un joven de 18 años mientras dormía por el derrumbe del tejado de una vivienda en Manacor
- La Aemet avisa: se esperan lluvias en Palma durante los tardeos de Sant Sebastià
- Un informe de expertos afirma que la tala de los bellasombras de la plaza Llorenç Villalonga fue ilegal
- Una pasajera del avión de Turkish Airlines aterrizado en El Prat alertó de un mensaje de que iba a explotar una bomba
- Nofre Galmés del bar El Porrón de Manacor: “Hace días que obligo a los clientes. Si quieren hierbas tienen que cantar Sant Antoni”
- Cort sustituye a los artistas de uno de los tardeos de Sant Sebastià por un problema administrativo
- Derrumbe mortal en Manacor: 'El niño de 12 años estaba atrapado bajo un metro de escombros