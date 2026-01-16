Nuevo supermercado Suma en el centro de Palma tras renovar un antiguo establecimiento

Suma refuerza su presencia en el centro de Palma con la apertura de un nuevo supermercado en el barrio de Es Fortí. El local, que anteriormente albergaba otro establecimiento de alimentación, ha sido completamente reformado para adaptarse al modelo de la enseña.

La tienda recién inaugurada se encuentra en la calle Pi Ferrer, 18, y dispone de 300 m² de sala de ventas, una amplia superficie para ofrecer a los vecinos y visitantes lo que necesitan en cada momento: productos de marca propia y de fabricante, artículos locales y una destacada gama de frescos. El supermercado incorpora, además, una panadería con horno propio para elaborar pan recién hecho y una rica variedad de productos de pastelería, tanto tradicionales como típicos de la isla. Con este surtido completo, la tienda busca cubrir las necesidades de compra diaria de una clientela muy diversa gracias a su ubicación.

El nuevo supermercado cuenta con panadería con horno propio y una amplia oferta de frescos / SUMA

El supermercado permanecerá abierto 360 días del año, con un horario de 8.00 a 21.00 horas, de lunes a sábado, y de 9.00 a 21.00 horas los domingos. En una zona con poca oferta comercial, los vecinos valoran especialmente esta disponibilidad, que les facilita organizar su día a día sin tener que invertir tiempo en desplazamientos fuera de su entorno.

En el nuevo espacio trabajarán cinco personas que conocen muy bien el barrio y las demandas de sus residentes, porque también viven allí. Al frente del establecimiento estarán dos amigos. Iván, abogado, asumirá la gestión administrativa, mientras que Adrián será el responsable de la actividad cotidiana del negocio, aportando su experiencia en el sector de la alimentación y los supermercados. Para Iván es su primera incursión en este ámbito, pero Adrián conoce bien el modelo de las tiendas Suma, ya que anteriormente trabajó en empresas de alimentación que colaboran con la compañía.

Antes de decantarse por Suma, analizaron a fondo todas las cadenas de supermercados. Hoy valoran muy positivamente su elección: “Montar una tienda es más difícil de lo que la gente piensa y nos hemos sentido muy acompañados por todo el personal; estamos aprendiendo mucho”, explican. De toda esta experiencia, destacan que “el equipo de Suma lucha el proyecto como si fuese suyo”.

Cuando se les pregunta por el futuro, lo tienen claro: “Lo afrontamos con mucha ilusión y con ganas de sacar adelante un negocio propio”.

54 supermercados Suma en Baleares

Este nuevo establecimiento eleva a 34 el número de tiendas en la isla de Mallorca, que se añaden a las 15 de Ibiza y las 5 de Menorca. Unas cifras que reflejan su continua expansión en el archipiélago.

Suma forma parte de Transgourmet Ibérica, referente en España del comercio de proximidad, con cerca de 700 supermercados franquiciados bajo las enseñas Suma, Proxim, Spar y Kuups, y más de 2.500 clientes independientes. Además, tiene siete plataformas de distribución y cuenta con su línea de servicio a la hostelería, compuesta por 73 centros cash&carry y 29 gasolineras GM Oil, y una red formada por 400 comerciales de food service y una flota que supera los 300 vehículos para el servicio de reparto.

La compañía pertenece al grupo suizo Transgourmet, el segundo mayor distribuidor mayorista de alimentación de Europa, integrado a su vez en Coop, líder del comercio minorista en Suiza.