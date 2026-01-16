Final feliz para la búsqueda de Paco y Fina: el mallorquín logra reencontrarse con la pareja de jubilados que conoció en Laponia
La respuesta en redes sociales y la implicación de medios locales ha permitido localizar al matrimonio que cumplió su sueño de ver auroras boreales
La historia que ha emocionado a miles de personas en redes sociales estos días ha tenido un desenlace feliz. El joven mallorquín que hace unos días compartió un vídeo buscando a Paco y Fina, la pareja de jubilados que conoció durante un viaje a Laponia, ha conseguido finalmente reencontrarse con ellos gracias a la movilización de la comunidad digital y la colaboración de medios locales.
Tras la viralización del vídeo, el caso fue compartido por numerosos usuarios y acabó llegando a emisoras de radio y perfiles influyentes de la provincia de Castellón, lo que resultó clave para dar con la pareja.
El mensaje que lo cambió todo
El propio protagonista explica que el contacto definitivo llegó de manera inesperada: “De repente me escribe una chica por TikTok y me dice que tiene el permiso de Fina para pasarme su teléfono”. En un primer momento, reconoce que dudó de la autenticidad del mensaje, pero las dudas se disiparon rápidamente.
La confirmación llegó cuando recibió una fotografía de Paco y Fina. “Ahí ya lo tuve claro. ¿Quién va a tener una foto de Paco y Fina si no son ellos?”, relata el mallorquín, visiblemente emocionado.
Reencuentro en directo y respuestas pendientes
El reencuentro se produjo en directo a través de la radio, que ayudó a amplificar la búsqueda y facilitar el contacto. Durante la conversación, se resolvieron las dos grandes incógnitas que habían mantenido al joven pendiente del buzón desde el pasado octubre.
Por un lado, la postal que se habían prometido nunca llegó porque la pareja perdió la nota con la dirección del mallorquín. Por otro, la pregunta más importante tuvo una respuesta clara y positiva: Paco y Fina sí cumplieron su sueño de ver auroras boreales, algo que han podido demostrar con fotografías del viaje.
Un encuentro pendiente y un mensaje que emociona
Tras el reencuentro radiofónico, la historia continúa. Paco y Fina han invitado al mallorquín y a su amiga Marta —quien le acompañaba en el viaje— a visitarles en Castellón, con la intención de cerrar esta aventura con un encuentro en persona.
Más allá del final feliz, el joven ha querido compartir una reflexión que ha resonado con fuerza entre los usuarios: “No hace falta ser joven para cumplir los sueños. Con setenta años también se puede dejarlo todo e irse a viajar”. Un mensaje que ha convertido a Paco y Fina en referentes inesperados para muchas personas.
