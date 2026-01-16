Malestar en Mallorca por un suplemento en la cuenta de un hospital público de la isla
Una publicación en redes sociales ha generado sorpresa tras hacerse viral una factura de la cafetería de Son Espases en la que se cobran 1,60 euros por rodajas de tomate
Un perfil de Facebook ha sorprendido a sus seguidores tras publicar una fotografía que no ha pasado desapercibida. En ella se muestra una factura emitida en el Hospital Universitario Son Espases, en Palma, en la que se refleja un suplemento de 0,80 euros por rodajas de tomate añadidas a un bocadillo.
Un cargo que desata la polémica
Según se aprecia en el ticket, fechado el 15 de enero de 2026, se cobraron 1,60 euros en total por dos suplementos de tomate en dos bocadillos de jamón york y queso.
Un detalle que ha llamado especialmente la atención del autor de la publicación, que acompaña la imagen con un mensaje crítico: “No soy de quejarme porque trabajo en esto, pero cobrar 0,80 céntimos por rodajas de tomate sin una pizca de aceite y siendo un hospital en el que no estoy por gusto, se nos va de las manos”.
En esta ocasión, una simple factura ha sido suficiente para abrir un debate más amplio sobre costes y ética en espacios sanitarios. Por ahora, la publicación sigue circulando en redes sociales, donde muchos coinciden en una idea: hay detalles que, aunque pequeños, generan un gran malestar cuando se producen en el lugar y el momento menos oportunos.
