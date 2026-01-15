Obituario
La princesa Irene de Grecia, toda una vida veraneando en Mallorca
La inseparable hermana de la reina emérita, doña Sofía, la acompañó en Marivent durante las vacaciones estivales y de Semana Santa y acudió a los conciertos de Projecte Home en la Catedral y actividades medioambientales, como una suelta de tortugas
La última cena de Irene de Grecia fotografiada en Mallorca fue en el restaurante Mia, del Portitxol, en agosto de 2024 junto a la Familia Real. La hermana de la reina Sofía ha fallecido este jueves en la Zarzuela.
Llegó al restaurante en silla de ruedas, que empujaba la infanta Sofía, y entró en el establecimiento flanqueada por la reina Letizia y la emérita, doña Sofía. Su hermana, cuatro años menor que la monarca, ya no pudo visitar el Palacio de Marivent el pasado verano debido a que su estado de salud era muy delicado.
Para poder acompañarla en todo momento, la madre del rey Felipe solo permaneció en la residencia estival el tiempo justo para asistir a la tradicional recepción oficial de la Familia Real a la sociedad civil del archipiélago.
Sin verano en Mallorca
Al día siguiente regresó en un vuelo a Madrid para continuar al lado de su inseparable hermana y, aunque fue un hecho insólito que la reina doña Sofía no disfrutase del verano en la isla, la prioridad estaba clara.
La princesa Irene de Grecia siempre ha sido su mayor apoyo y un rostro habitual en los estíos de la Familia Real.
Los años anteriores se la veía en las cenas familiares de los monarcas, Felipe y Letizia, con sus hijas, Leonor y Sofía, la emérita y el matrimonio formado por Jean Henri Fruchaud y Tatiana Radziwill, íntimos de doña Sofía. Decía de ella que era como su tercera hermana, junto a Irene y Constantino de Grecia, por lo que su fallecimiento el pasado 19 de diciembre también ha sido un durísimo golpe para la madre del rey.
Precisamente el sábado 10 de enero se celebró una misa en París de despedida de Radziwill a la que asistió la emérita.
Actividades
Además de las cenas estivales en el Portitxol, Irene frecuentó con su hermana diversas actividades en Mallorca, como el concierto de Pascua en la Catedral organizado por Projecte Home, procesiones de Semana Santa, paseos náuticos en el Somni para ver la regata de la Copa del Rey o en calesa por el centro histórico de Palma, según hicieron en una ocasión, y varias iniciativas medioambientales con la Fundación Palma Aquarium, como una suelta de tortugas y la inauguración de una exposición sobre los gigantes del océano.
Suscríbete para seguir leyendo
- Intervienen más de 2.000 botellas de agua en el aeropuerto de Palma que simulaban estar envasadas en Mallorca
- El malestar docente se democratiza: la Educación Primaria registra un importante repunte de ansiedad y conflictos
- Muere un joven de 18 años en el derrumbe de una vivienda en Manacor
- Ponen a la venta un parking en el centro de Palma por 225.000 euros
- El coche que impactó contra la familia mallorquina en Barcelona se salió de su carril
- La Aemet avisa: se esperan lluvias en Palma durante los tardeos de Sant Sebastià
- Gregorio encuentra al hombre que le salvó la vida hace 35 años en Mallorca, Francisco Martín: “Rescaté a los niños como si fuesen mis hijos”
- Familiares de los dos niños mallorquines fallecidos en un accidente de tráfico en Barcelona agradecen la labor de los sanitarios