Este es "el lugar más peligroso de Mallorca" según un vídeo viral

Un vídeo grabado en Mallorca se ha viralizado en los últimos días al poner el foco, con mucho humor, en uno de los enclaves viarios más comentados de la isla: la rotonda del Fan Mallorca. El protagonista del monólogo, Rubén García, no duda en calificarla como “el lugar más peligroso de Mallorca”, una afirmación que, entre risas y aplausos, ha conectado con miles de usuarios en redes sociales.

Un diseño que roza la ciencia ficción

En su intervención, el cómico describe la rotonda como un espacio prácticamente imposible de descifrar para el conductor medio. “Tiene doce o catorce carriles que confluyen y encima está peraltada”, afirma, antes de rematar con una broma que se ha convertido en una de las frases más compartidas del vídeo: “El que hizo esta rotonda ahora diseña los circuitos de la Fórmula 1”.

Según relata, incluso los navegadores se ven superados por el lugar: “Google Maps la detecta como zona de guerra”, ironiza, provocando carcajadas entre el público.

La forma mallorquina de entrar en una rotonda

Más allá del trazado, el humorista apunta a otro factor clave: la manera en que se circula por las rotondas en Mallorca. Con tono cómplice, describe un estilo basado más en la intuición que en la señalización: “Tot dret, cap allà, cap aquí, més cap allà”.

Esta forma de conducir, sumada a la dificultad para interpretar los intermitentes, genera situaciones de auténtica tensión, según explica. “Tienes que saber si el que pone el intermitente va a girar o te está engañando”, comenta con ironía.

Autobuses, tráfico y demasiados estímulos

El monólogo también menciona otros elementos que incrementan la sensación de peligro: el tráfico constante hacia el centro comercial, la presencia de autobuses de la EMT, la gran cantidad de vehículos y la necesidad de estar atento a múltiples direcciones al mismo tiempo.

Todo ello, dice, provoca que algunos conductores se queden atrapados mentalmente en el cruce. “Hay gente que llega a la rotonda del Fan y no tiene cojones a salir”, bromea.

Un punto negro convertido en meme

El momento más celebrado llega cuando asegura que “hay gente empadronada en la rotonda del Fan”, porque es el lugar donde más tiempo pasan a lo largo del año. Aunque el vídeo tiene un claro tono humorístico, ha reavivado el debate sobre la complejidad de este punto viario de Palma, convertido ya en un símbolo del estrés al volante en Mallorca y, ahora también, en uno de los memes más reconocibles de la isla.