Fallece el creador del hotel La Residencia de Deià, Axel Dieter Ball, a los 83 años

El empresario y arquitecto alemán Axel Dieter Ball, creador del hotel La Residencia de Deià, falleció ayer miércoles a la edad de 83 años. Natural de Berlín, donde nació el 16 de marzo de 1942, se instaló en Mallorca a mediados de la década de los 60. Su familia ha convocado a quienes quieran recordar y celebrar su vida el próximo lunes 19 de enero en el cementerio de Sóller, de 15 a 17 horas.

“Axel vivió una vida llena de aventuras, marcada por la curiosidad, pasión, generosidad y un profundo amor por aprender. Llevó una vida internacional, llena de innovación y valentía y aun así sus raíces permanecieron muy unidas a su entorno local, con respeto y empatía. Era conocido por su capacidad de escuchar profundamente y con sinceridad, enriqueciendo así la vida de muchos en todo el mundo”, ha expresado su familia.

El nombre de Ball, Axel para sus amistades más cercanas, siempre estará ligado a Es Molí de Deià y al hotel La Residencia, cuyo origen se remonta a 1984, tres años antes de que el dueño de Virgin, Richard Branson, comprara la propiedad. Ball, fascinado por las dos casonas señoriales que componen La Residencia, Son Moragues y Son Canals, inició la restauración y aceptó la propuesta de Cecilie y George Sheridan, artistas que llevaban varios años comprando obras de artistas de las islas y que atesoraban una gran colección que finalmente formaría parte del hotel, con nombres propios como los de los Sheridan, Phil Shepherd, JJ White, Frank Hodgkinson, Michael Albert, Leila Ward, David Templeton, Toni Dionís, Arthur Rhodes o Mattias Durhssen, entre otros.

En 1987, Ball vendió la propiedad a Richard Branson, al frente de Virgin Limited Edition, la galardonada colección de hoteles que el año pasado cumplió medio siglo de vida y que incluye otros complejos exclusivos como el Son Bunyola Hotel, en el municipio de Banyalbufar.

Casado con la que fuera pareja del músico Kevin Ayers

Ball estaba casado con Kristen Tomassi, la que fuera pareja de Kevin Ayers, el fundador de la mítica banda Soft Machine, leyenda del rock psicodélico de los años 70 que falleció en febrero de 2013. Era, por lo tanto, el padrastro de Galen Ayers, autora de ‘Can we do tomorrow another day?’, disco que firma junto al histórico bajista de The Clash, Paul Simonon, y que se convirtió en uno de los grandes álbumes del 2024.

Hace ahora tres lustros, Axel Ball vivió un episodio triste en su vida: el arquitecto alemán era uno de los cuatro propietarios de las viviendas de Llucalcari que tras años de litigios fueron demolidas tras las sentencias disctadas por el Tribunal Supremo de Baleares. Quienes le conocieron siempre le recordarán como el hombre que luchó por cambiar la costa norte de Mallorca, la industria, un innovador que trabajó por el turismo de calidad.