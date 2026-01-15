Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

"Estoy eufórica": la emoción de una extranjera en Mallorca al pedir en mallorquín por primera vez

El vídeo, muy celebrado en redes, muestra su experiencia al usar el catalán y la reacción positiva tanto de la dependienta como de los usuarios

Una extranjera se hace viral en Mallorca tras pedir en mallorquín por primera vez en una panadería / yasmininmallorca / Forn Sant Francesc

Duna Márquez

Palma

Un vídeo compartido en redes sociales por una extranjera residente en Mallorca se ha convertido en uno de los más comentados de los últimos días por su mensaje de integración lingüística y cultural. En la grabación, la joven muestra su primera experiencia pidiendo en mallorquín en una forn de la isla, un gesto sencillo que ha generado una oleada de reacciones positivas.

Todos los carteles estaban en mallorquín así que decidí probarlo”, explica en el vídeo, donde enseña cómo pide una ensaimada en catalán. La protagonista celebra especialmente que la mujer que la atendió no cambiara al castellano al percibir su acento extranjero, algo que describe con entusiasmo: “Estoy eufórica. La mujer me ha hablado en catalán todo el tiempo”.

Tras realizar el pedido, la joven prueba la ensaimada de cabell d’àngel y comparte su impresión con naturalidad: “Está muy buena, es como albaricoque”, comenta, visiblemente satisfecha por la experiencia completa, tanto gastronómica como lingüística.

Noticias relacionadas y más

Reacciones de apoyo en redes sociales

El vídeo ha acumulado numerosos comentarios de usuarios que aplauden su iniciativa y destacan la importancia de usar y normalizar el catalán en la vida cotidiana. Mensajes como “Enhorabona per voler xerrar en català”, “No saps lo que m’emociona veure això” o “¡Bravo! Esto debería ser lo normal y no una excepción” reflejan el impacto positivo que ha tenido la publicación.

