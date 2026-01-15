"Estoy eufórica": la emoción de una extranjera en Mallorca al pedir en mallorquín por primera vez

Un vídeo compartido en redes sociales por una extranjera residente en Mallorca se ha convertido en uno de los más comentados de los últimos días por su mensaje de integración lingüística y cultural. En la grabación, la joven muestra su primera experiencia pidiendo en mallorquín en una forn de la isla, un gesto sencillo que ha generado una oleada de reacciones positivas.

“Todos los carteles estaban en mallorquín así que decidí probarlo”, explica en el vídeo, donde enseña cómo pide una ensaimada en catalán. La protagonista celebra especialmente que la mujer que la atendió no cambiara al castellano al percibir su acento extranjero, algo que describe con entusiasmo: “Estoy eufórica. La mujer me ha hablado en catalán todo el tiempo”.

Tras realizar el pedido, la joven prueba la ensaimada de cabell d’àngel y comparte su impresión con naturalidad: “Está muy buena, es como albaricoque”, comenta, visiblemente satisfecha por la experiencia completa, tanto gastronómica como lingüística.

Reacciones de apoyo en redes sociales

El vídeo ha acumulado numerosos comentarios de usuarios que aplauden su iniciativa y destacan la importancia de usar y normalizar el catalán en la vida cotidiana. Mensajes como “Enhorabona per voler xerrar en català”, “No saps lo que m’emociona veure això” o “¡Bravo! Esto debería ser lo normal y no una excepción” reflejan el impacto positivo que ha tenido la publicación.