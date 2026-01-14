Una 'wedding planner' en Mallorca confiesa el día en el que se planteó su profesión: "Todo fue cuatro horas antes de que llegaran los invitados"

El carácter cambiante del clima en Mallorca ha vuelto a ser protagonista en redes sociales a través de un vídeo que se ha hecho viral en TikTok. Su autora es una organizadora de bodas en la isla que ha compartido uno de los momentos de mayor tensión de su carrera profesional, vivido en las horas previas a una boda que ella misma había coordinado en una fortaleza frente al mar.

Según muestra en las imágenes, el incidente ocurrió pocas horas antes de la llegada de los invitados, mientras el equipo ultimaba el montaje del banquete en la terraza exterior. De repente, el tiempo dio un giro radical: una lluvia intensa acompañada de fuertes rachas de viento empezó a azotar la finca, llevándose por delante manteles, descolocando la carpa y obligando a detener el montaje en plena cuenta atrás.

Nervios sin un "plan B"

“El día en el que me planteé si quería ser Wedding Planner”, escribe la profesional en el vídeo, que resume en pocos segundos la angustia del momento. En otra de las frases que acompañan a la publicación, añade con ironía: “Gracias Mallorca por tu clima inexplicable y sorprendente”, subrayando que todo sucedió cuatro horas antes de que llegaran los invitados en una finca que no cuenta con un "plan B" para este tipo de situaciones, pero que las parejas eligen a pesar de ello por su espectacular arquitectura y enclave privilegiado.

Las imágenes muestran un escenario que, para cualquier pareja a punto de casarse, sería una pesadilla: mesas empapadas, decoración volando y un cielo completamente cubierto. Sin embargo, tal y como relata la propia wedding planner, el desenlace fue muy distinto. Con el paso de las horas, el temporal remitió, el cielo se abrió y la boda pudo celebrarse con normalidad, sin que muchos de los asistentes llegaran a imaginar el caos previo.

El vídeo ha generado centenares de comentarios de usuarios que se han solidarizado con la experiencia. “Dios de mi vida. Qué angustia”, escribía uno de ellos, mientras otro resumía el sentir general con una frase muy repetida entre los residentes de la isla: “Mallorca es así, se acaba el mundo y a las dos horas sale el sol y aquí no ha pasado nada”.