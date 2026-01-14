¿Qué reclaman los médicos y qué les ofrece el Ministerio de Sanidad? Las claves del conflicto

Médicos de toda España han vuelto a la huelga este miércoles. Un paro que se prolongará mañana y que, además, llega acompañado de movilizaciones en las principales ciudades. ¿Qué piden exactamente y cuáles son los principales desencuentros entre el colectivo y el Ministerio de Sanidad?

Los médicos rechazan, de plano, el Estatuto Marco que Sanidad negocia en estos días con todos los sindicatos sanitarios del Ámbito e insisten que no van a parar: amenazan con una huelga que podría ser indefinida a partir de febrero. Pero, ¿qué piden? Lo han repetido a lo largo de los últimos meses: un Estatuto propio para el colectivo y una interlocución directa con el Ministerio para hablar de los asuntos que les atañen, algo que el departamento de Mónica García rechaza porque considera que provocaría una ruptura dentro del Sistema Nacional de Salud (SNS).

En lo concreto, sus reivindicaciones pasan porque el Anteproyecto de Ley de Estatuto Marco (APLEM) del Ministerio de Sanidad, una ley que lleva más de 20 años vigente, contemple aspectos que consideran cruciales como las horas y remuneración de las guardias, la jornada laboral, la jubilación anticipada y la categoría profesional.

La clasificación profesional

En la propuesta que los sindicatos enviaron al Ministerio en septiembre -desde entonces el conflicto entre ambas partes ha ido escalando posiciones- plantean una clasificación profesional que reconozca la singularidad de la cualificación, las funciones y la responsabilidad del personal médico con dos grupos de clasificación específicos, modificando el Estatuto Básico del Empleado Público para crear una categoría A1+.

El borrador de Sanidad crea un nuevo sistema de grupos y sitúa a los facultativos en el grupo 8, el más alto, junto a otros perfiles altamente especializados, por encima de enfermería y otras profesiones sanitarias. Los sindicatos insisten: en esta línea, se requiere la creación de un Ámbito de Negociación nacional y Mesas sectoriales del personal médico y facultativo. Es decir, una interlocución directa.

Las guardias

También reclaman una regulación diferenciada para las guardias, las guardias localizadas, los descansos o la exención de guardias, todo ello acompañado de mejoras retributivas y medidas que mejoren la conciliación personal y laboral. Uno de los grandes escollos.

El borrador del Estatuto Marco de Sanidad establece por ley que la duración máxima de una guardia continuada (jornada más horas extra) pase de 24 a un máximo de 17 horas. De manera que antes de arrancar la guardia tras haber trabajado la mañana entera, tendrían un descanso. Se especifica que habrá descansos obligatorios antes y después de la guardia y que no habrá que recuperar después las horas no trabajadas porque se estuvo descansando tras la guardia. Además, el texto incluye exenciones para evitar noches y turnos penosos en supuestos de enfermedad, cuidado de menores y embarazo.

Para los sindicatos no es suficiente. El texto permite excepciones por "razones organizativas o asistenciales" con consentimiento del profesional. Piden que las guardias dejen de ser obligatorias y pasen a ser voluntarias, algo que Sanidad rechaza por el impacto asistencial. Consideran que, en materia de guardias, la propuesta del Ministerio se limita a suprimir la jornada ordinaria de la mañana de la guardia, pero, insisten, obligando al profesional a devolver esas horas otro día, probablemente en horario de tarde doblando turno.

Turnos extra

Por si esto fuera poco, señalan, la reforma propuesta elimina el cómputo del saliente de guardia como tiempo trabajado, "lo que no sólo cercena un derecho de los facultativos reconocido en todo el SNS y avalado por sentencias judiciales, sino que se traducirá en un notable incremento de los turnos extra con cargo a la jornada ordinaria".

Es decir, "el tan cacareado anuncio del fin de las guardias de 24 horas ha quedado reducido a un retoque puramente cosmético" que no alivia la presión de las guardias y que, sin embargo, conlleva de hecho un sustancial incremento de la jornada ordinaria", señalan las organizaciones.

¿Cómo se pagan las guardias?

Cada comunidad autónoma las abona a un precio diferente. En España, el precio por hora oscila entre algo más de 22 euros en algunas comunidades y casi 36 euros en otras, según datos sindicales. Los sindicatos piden que la remuneración de la hora de guardia nunca esté por debajo de la hora de jornada ordinaria. También que computen para la jubilación, cosa que no sucede ahora y que tampoco incluye el borrador del Estatuto Marco. El Ministerio de Sanidad considera que la retribución de las guardias es competencia de las comunidades.

Jornada laboral

Los sindicatos denuncian que muchos médicos superan el límite de 48 horas semanales de jornada máxima fijado por la directiva europea. La propuesta de Sanidad para el nuevo Estatuto Marco reduce la jornada a 45 horas semanales de promedio, introduce el concepto de "carga horaria excesiva" y obliga a los servicios de salud a reorganizar recursos cuando se supere el límite. Permite hasta 150 horas adicionales al año, siempre voluntarias.

Los sindicatos consideran necesaria una regulación concreta en materia de jornada laboral, fijando una jornada máxima de 35 horas semanales en horario de mañana en días laborables, y que todo lo que la exceda se considere exceso de jornada, que deberá ser voluntaria y retribuirse de manera no inferior a la hora ordinaria. Piensan que las 150 horas adicionales pueden convertirse en una vía para normalizar el exceso de jornada.

Jubilación anticipada

Con datos de 2025, hay 310.558 colegiados de los que 275.963 están en activo. Se jubilan bajo las mismas reglas que el resto de trabajadores del régimen general aunque pueden prolongar su actividad hasta los 70 años. Las organizaciones sindicales consideran que el desgaste profesional justifica una jubilación anticipada, parecida a la de otros colectivos como policías o bomberos.

La ministra de Sanidad, Mónica García. / Gustavo Valiente/Europa Press

En este aspecto, Sanidad considera que el Estatuto Marco no tiene competencia para regular la jubilación anticipada, aunque introduce la posibilidad de aplicar coeficientes reductores en puestos especialmente peligrosos o insalubres.