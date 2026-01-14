Un mallorquín busca a una pareja de jubilados de Castellón que conoció en Laponia: "Necesito saber si cumplieron su sueño"
La historia de Paco y Fina, jubilados aventureros que viajaron a ver auroras boreales, moviliza a la comunidad digital
Un vídeo publicado en redes sociales por un joven mallorquín se ha hecho viral en las últimas horas. En él, relata con emoción y nostalgia el encuentro que tuvo este verano con una pareja de jubilados en Laponia, y cómo ahora busca dar con ellos.
“Necesito encontrar a Paco y a Fina”, empieza contando en la grabación. Según explica, la pareja salió de Castellón en una furgoneta que habían construido ellos mismos, con un objetivo claro: ver las auroras boreales en Suecia. Durante el viaje se conocieron en Laponia y pasaron horas charlando sobre la aventura y la ilusión de cumplir un sueño a sus 75 años.
El mallorquín confiesa que, siendo un romántico, les propuso algo especial: “Me parece muy guay que el día que veáis auroras boreales, me escribáis una postal desde donde las veáis y me la mandéis a Madrid, que me llegue por sorpresa algún día”. La pareja aceptó y anotó su dirección. Sin embargo, desde octubre, la postal no ha llegado, y el joven decidió compartir su historia para ver si podía saber si Paco y Fina cumplieron su sueño.
Con los datos que tiene, asegura: “Se llaman Paco y Fina, son jubilados de más de setenta años y vivían en Castellón”. El vídeo ha generado una ola de solidaridad en redes sociales, con comentarios de usuarios que se ofrecen a ayudar en la búsqueda, compartiendo la historia y proponiendo ideas para localizar a la pareja.
El mallorquín admite que, aunque entiende que quizá la pareja se haya olvidado, necesita saber si su aventura tuvo un final feliz: “A ver si hay suerte y aparecen”, concluye en la grabación, que ya se ha convertido en un ejemplo de cómo una historia sencilla puede movilizar a cientos de personas en Internet.
