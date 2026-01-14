La feria de restauración y hostelería Horeca contará de nuevo con la Sala Palma como espacio de formación y reflexión

La Sala Palma volverá a ser uno de los espacios protagonistas de Horeca Mallorca 2026, concebido como un punto de encuentro para la reflexión, el aprendizaje y el crecimiento profesional del sector de la hostelería y la restauración, que se dará cita los días 9, 10 y 11 de febrero en el Velòdrom Illes Balears.

El Foro Horeca forma parte de la programación de la feria y está diseñado para aportar conocimiento práctico y herramientas útiles a los profesionales del sector, desde una perspectiva cercana a la realidad de Mallorca. Su celebración en la Sala Palma refuerza la apuesta por generar espacios de contenido y valor añadido dentro de la feria, según han remarcado en rueda de prensa la regidora de Comercio, Restauración y Autónomos del Ajuntament de Palma, Guadalupe Ferrer, y el director comercial de Horeca Baleares, José Luis Córcoles. Ambos han participado de la presentación que ha tenido lugar en la sala de plenos de Cort.

Guadalupe Ferrer y José Luis Córcoles, durante su intervención. / Horeca

Durante la presentación oficial, Guadalupe Ferrer ha destacado que la nueva edición de Horeca “amplía los espacios dedicados a la reflexión, el aprendizaje y el intercambio de conocimiento”, con especial protagonismo de la Sala Palma, patrocinada por el Consistorio. Ferrer ha subrayado además la importancia del evento para dar visibilidad al producto y al comercio local y para seguir impulsando Palma como destino gastronómico de calidad durante todo el año.

La regidora ha señalado que albergar este foro “es una muestra clara del compromiso de Cort con un evento que se ha convertido en el principal punto de encuentro anual de los profesionales de la hostelería y la restauración”, y que contribuye a reforzar el papel de Palma como sede de iniciativas clave para el desarrollo económico, la innovación y el empleo en el sector.

Por su parte, José Luis Córcoles ha comentado que el Foro Horeca en la Sala Palma “no es solo un espacio de ponencias”, sino un concepto pensado para ser útil y responder a las necesidades reales de los profesionales. Tal como ha explicado, se estructura en tres jornadas con identidad propia: ‘Inspira’, centrada en poner en valor a referentes del sector; ‘Crea’, dedicada a los retos estratégicos presentes y futuros; y ‘Activa’, orientada a la aplicación práctica de herramientas para los negocios de hostelería y restauración.

Horeca Mallorca 2026 reunirá durante tres días a profesionales, empresas proveedoras, entidades y representantes institucionales, consolidando a Palma como punto de encuentro del sector en Baleares. Desde la organización se ha agradecido el apoyo del Ayuntamiento de Palma, PalmaActiva, las entidades asociativas y los patrocinadores, así como el respaldo institucional del Govern balear, los consells insulares y los ayuntamientos de Palma, Maó y Eivissa.