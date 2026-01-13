Lío Mallorca presenta un ERE y se enfrenta a un futuro incierto en Palma

Uno de los proyectos de ocio nocturno más ambiciosos de la isla, Lío Mallorca, se enfrenta a un futuro incierto: Los operadores de la sala de espectáculos del paseo Marítimo han solicitado un Expediente de Regulación de Empleo (ERE). Se trata de un procedimiento laboral que permite el despido de parte o la totalidad de la plantilla.

Los restauradores y propietarios de clubes de otras zonas de Mallorca también se han quejado de la disminución de las ventas la temporada pasada. En el caso de Lío, una ubicación desfavorable también puede haber influido: el Marítimo, conocido por su vida nocturna, llevaba meses en obras, y la situación del aparcamiento se consideraba crítica. Lío solo abría de abril a septiembre.

Perfecto para el Marítimo

Por lo demás, el concepto encaja a la perfección con el paseo Marítimo, que se ha vuelto más bonito y moderno tras su finalización: el público disfruta de un colorido espectáculo con música y baile mientras se sirve un menú del chef con estrella Michelin, Andreu Genestra.

Una vez terminada la comida, se recogen las mesas y los invitados pueden bailar toda la noche al ritmo de un DJ. Lo que ya había triunfado en Ibiza y Mykonos, entre otros lugares, se esperaba que también tuviera éxito en Mallorca. Todo comenzó en agosto de 2023 en el local de la legendaria discoteca Tito's.

Julia Birzele, gerente global de marca del Grupo Lío, explicó durante la inauguración las grandes expectativas generadas por el proyecto. «El potencial en Mallorca es enorme, pero la vida nocturna de la isla ha sido bastante aburrida hasta ahora», especialmente en comparación con la vecina Ibiza.

Julio Bruno, CEO del Grupo Lío, expresó el año pasado a Mallorca Zeitung, del mismo grupo editorial que Diario de Mallorca, sus expectativas de que el recinto de Palma, al menos con su oferta de discoteca, pudiera tener éxito mucho más allá de la temporada de verano: «Lo especial de Palma es que la zona de discotecas permanece abierta mucho más tiempo que en otros lugares. La temporada empieza en abril y la última fiesta del año tiene lugar en Nochevieja. Creemos que existe una demanda de experiencias de discoteca de alta calidad en Palma fuera de la temporada alta».

Ahora es necesario un reajuste. No está claro si Lío continuará en Mallorca y, de ser así, con qué concepto.