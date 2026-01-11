Sorteohttps://www.elperiodico.com/es/sociedad/20260111/sorteo-gordo-primitiva-domingo-11-enero-125584524s
Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 11 de enero de 2026
Consulta los resultados de la combinación ganadora de hoy
Redacción
El resultado del Gordo de la Primitiva de hoy domingo 11 de enero de 2026 es: 7, 12, 26, 43 y 45, siendo el número clave el 7.
Si después de comprobar tu boleto no has tenido suerte, puedes volver a intentarlo el próximo domingo ya que Loterías y Apuestas del Estado también celebra sorteo del Gordo de la Primitiva.
El Sorteo del Gordo de la Primitiva se celebra exclusivamente los domingos. Consiste en seleccionar 5 números de una tabla de 54 (números del 1 al 54). El importe de cada apuesta es de 1,50 euros.
¿Cuáles son los premios?
En El Gordo de la Primitiva se destina el 55% de la recaudación a premios, distribuyéndose entre las siguientes categorías de premios:
- 1ª Categoría: si se aciertan los 5 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 2ª Categoría: si se aciertan 5 números de la combinación ganadora
- 3ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 4ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora
- 5ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 6ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora
- 7ª Categoría: si se aciertan 2 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 8ª categoría: si se aciertan 2 números de la combinación ganadora
- Reintegro: si el número destinado a este premio coincide con el de nuestro boleto.
- Jaime Anglada, en su primera entrevista tras el accidente: 'La música me está ayudando en la recuperación, el rock es la mejor de las medicinas
- Un camarero de una cervecería de s’Arenal despedido revela un sistema de pagos en B
- Hasta dos meses de espera para obtener la nueva Tarjeta Única de transporte en Palma
- Una cooperativa alemana busca nuevos socios para un proyecto de finca en Mallorca
- Una funcionaria de Santa Margalida admite ante la jueza que fue contratada a dedo
- Un testigo admite que la unidad de sanciones de Medio Ambiente estaba desbordada
- La antigua tienda Recambios Martínez se transforma en una promoción de pisos a precio limitado
- Testimonio en primera persona: “Busco al hombre que me salvó la vida hace 35 años en Mallorca”