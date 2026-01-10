Gastronomía
Los ‘porquets’ del Fornet de la Soca, el dulce que nació en Sant Sebastià
La gastronomía tradicional de Sant Antoni y Sant Sebastià no puede eludir los productos de las matances, como la sobrasada y el botifarró, entre otros.
Por eso el Fornet de la Soca tiene durante esta época una variedad de ensaimada con ambos ingredientes, aunque lo que más llama la atención y tiene un gran éxito es su porquet, un panecillo de aceite en forma de cerdito relleno de sobrasada y miel.
«Lo ideamos para participar en un concurso de Cort con el objetivo de elaborar un dulce de Sant Sebastià. La iniciativa no tuvo continuidad, pero aquí hemos seguido haciéndolo y mucha gente lo pide, incluso un montón de turistas orientales, porque salió publicado allí», cuenta Arbona.
