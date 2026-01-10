Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los ‘porquets’ del Fornet de la Soca, el dulce que nació en Sant Sebastià

Panecillos de aceite en forma de cerdito rellenos de sobrasada y miel

Raquel Galán

Raquel Galán

Palma

La gastronomía tradicional de Sant Antoni y Sant Sebastià no puede eludir los productos de las matances, como la sobrasada y el botifarró, entre otros.

Por eso el Fornet de la Soca tiene durante esta época una variedad de ensaimada con ambos ingredientes, aunque lo que más llama la atención y tiene un gran éxito es su porquet, un panecillo de aceite en forma de cerdito relleno de sobrasada y miel.

«Lo ideamos para participar en un concurso de Cort con el objetivo de elaborar un dulce de Sant Sebastià. La iniciativa no tuvo continuidad, pero aquí hemos seguido haciéndolo y mucha gente lo pide, incluso un montón de turistas orientales, porque salió publicado allí», cuenta Arbona.

