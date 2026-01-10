La Navidad más aciaga se cobra la vida de 21 personas en España por incendios en sus viviendas, el doble que el año pasado

Una mujer de 83 años falleció en el barrio barcelonés de Nou Barris el último día del año tras un incendio originado en el sofá de su casa. La madrugada del 2 de enero, Carmen, de 90 años, moría junto a sus dos hijos, Carmen y Agustín, de 66 y 56, en el fuego que se desató en su vivienda de Carabanchel (Madrid). Los bomberos creen que el incendio se originó en el salón, donde dormía la madre, por el cortocircuito de un radiador antiguo o un aparato similar. Los cadáveres de los dos hermanos fueron hallados en el cuarto de baño, abrazados. Murieron por la inhalación de monóxido de carbono, como les ocurre al 69,3% del total de víctimas de incendios en hogar. La pasada madrugada del seis al siete de enero, otras dos personas, dos varones de 77 y 54 años, murieron en el incendio de sendos pisos de L'Hospitalet de Llobregat y Constantí.

Y así hasta 21 personas han muerto en incendios en el interior de viviendas en España en apenas 14 días, los que van del 24 de diciembre al 6 de enero en lo que han sido una de las Navidades más aciagas que se recuerdan. Una tragedia repartida por toda la geografía española: Andalucía, Catalunya, Galicia, Madrid, Canarias, Extremadura, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha. Es casi el doble que en las anteriores Navidades, en las que, en las mismas fechas, se registraron 11 muertes.

El 45,9% de los fallecidos son personas mayores de 64 años

Según el último 'Estudio de víctimas de incendios en España' realizado por Fundación MAPFRE y la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos, en 2024 fallecieron 162 personas en 19.411 siniestros producidos en viviendas. El récord está en 2023, cuando fallecieron 173 personas. Los peores meses fueron diciembre y febrero, en pleno invierno.

En todo 2024 hubo 162 muertos en incendios, la segunda cifra más alta tras 2023, cuando hubo 173

Los bomberos durante los trabajos de extinción en un incendio declarado el pasado 30 de diciembre en Hervás en el que falleció un hombre de 81 años. / EUROPA PRESS

"Quizá esta Navidad es la que ha registrado más fallecidos por incendios en vivienda de la ratio histórica", asegura Carlos Touriñán, presidente de la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos, que confirma que este tipo de siniestros en invierno -este mismo viernes murió otro hombre de 56 años en el incendio de su casa en Ciempozuelos- se disparan por el aumento del frío y tienen su origen en diferentes casuísticas, empezando por el uso de dispositivos para combatir el frío.

Casi la mitad tiene origen eléctrico

De acuerdo al citado estudio, los fuegos se originaron principalmente por problemas eléctricos (41,9%) o por aparatos o sistemas productores de calor (20,4%), como los braseros o estufas de leña. "En algunos casos se han sobrecargado las instalaciones, que a veces no han tenido el mantenimiento adecuado, como ocurre con los calefactores o las calderas estancas, y en otros casos ha sido por descuidos", prosigue Touriñán.

"Hay mucha gente que sigue con aparatos antiguos y no les hace los mantenimientos adecuados" Javier García — Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid

Para Javier García, jefe de dotación del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, el aumento de siniestros va de la mano de la pobreza energética, ya que debido "al encarecimiento de la luz se usan elementos como estufas de gas catalíticas, de llama viva", y calefactores que generan monóxido de carbono que en algunos casos "no reúnen condiciones de seguridad muy buenas" y cuyo riesgo potencial aumenta si la estancia no está ventilada suficientemente.

"Algunas personas compran elementos no certificados. Cada uno busca la manera de generar calor en su casa en función del poder adquisitivo, y por desgracia hay muchas personas que tiene que tirar de estos aparatos", apunta García. "Hay mucha gente que sigue con aparatos antiguos y no les hace los mantenimientos adecuados; además hay muchos descuidos con las rejillas que salen a la vía pública para que salga el gas al exterior, están tapados y la gente muere intoxicada por el humo", añade el presidente de la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos.

Más incendios por chimeneas

Desde los bomberos de Madrid se subraya que este pasado año ha crecido la incidencia de siniestros originados en chimeneas. "Su uso está yendo en aumento y las chimeneas tienen que estar mantenidas, que el deshollín, el tubo de evacuación de gases, esté limpio. Si tiene restos de hollín, el tubo obstruido, puede salir ardiendo toda la cubierta si tiene un entramado de madera", advierte el experto, que señala además que las luces de navidad, el árbol, las velas y el hecho de que la casa esté siempre cerrada conforman un cóctel peligroso.

El riesgo de morir en un incendio es casi cinco veces mayor entre quienes viven solos, según un estudio de Mapfre

"Este invierno hemos tenido igual algo más de salidas y lo cierto es que cada vez tenemos incendios más potentes, salidas más serias", señala García sobre las actuaciones de los bomberos, que se producen sobre todo de noche. De hecho, la mayoría de los fallecimientos en el hogar en 2024 se produjeron en la franja nocturna, entre las 20:00 y las 8:00, con 85 víctimas, frente a las 78 durante el día, de 8:00 a 20:00.

El día 26 de diciembre fallecieron dos jóvenes en un incendio declarado en una vivienda de Alhaurín el Grande, en Málaga. / Carlos Diaz

Otro de los factores que influye en el aumento de los siniestros en viviendas es el aumento de los mayores que viven solos. De acuerdo al citado informe, el riesgo de morir en un incendio es casi cinco veces mayor entre quienes viven solos que entre quienes comparten su vivienda. Los mayores de 64 años, de hecho, vuelven a ser el grupo más vulnerable, acumulando el 45,9% de los fallecidos [los hombres representan el 67% de las víctimas frente al 33% de las mujeres].

Andalucía registró el mayor número de víctimas mortales totales por incendios, con 57 fallecidos, lo que supone casi una cuarta parte del total nacional (24,4%). Le siguen la Comunidad Valenciana y Aragón, con 43 y 23 fallecidos respectivamente. Sin embargo, por índice de fallecimientos por millón de habitantes, Aragón es la comunidad más afectada, con 17,02, seguida de La Rioja, con 9,25, y la Comunidad Valenciana, con 8,08. Únicamente Ceuta y Melilla no registraron ningún fallecimiento en 2024. Las cifras globales de 2025 se darán a conocer en las próximas semanas.