Carmen Prieto, testimonio en primera persona: "Los antidepresivos me dejaban plana emocionalmente"

Carmen Prieto tiene una experiencia directa e intensa con los antidepresivos. Los tomó durante años como consecuencia de una depresión en la que cayó tras ser víctima durante años del maltrato de su marido, del que se separó. Prieto está recuperada, y explica en el documental 'Anhedonia dins la depressió' ("Anhedonia dentro de la depresión") cómo la afectaba la medicación.

"Dejé de tomar medicación. Me daba la impresión de que los antidepresivos me dejaban muy plana emocionalmente", describe. Es decir, que no sentía la tristeza de la depresión de forma tan intensa, pero tampoco lograba sentirse feliz y alegre, como antes. Asumió el riesgo, admite, de poder volver a la depresión. Y dejó de tomarlos por decisión propia, no por prescripción médica. Y lo hizo de forma progresiva, no de golpe, porque Carmen es enfermera -ahora de baja permanente, debido a la etapa con depresión- y conoce el manejo de este tipo de medicación.

"He descubierto el mundo del doblaje"

Ahora reflexiona sobre otras cuestiones psicológicas relacionadas con su depresión, ya pasada. "Tengo antecedentes en mi familia, de trastornos mentales y probablemente yo de pequeña también tenía rasgos de ser poco sociable, de costarme bastante integrarme".

Tras dejar la medicación, confiesa sentirse "mucho mejor, ya no estoy en ese pozo. He descubierto el mundo del doblaje, que me encanta". Comparte la afición al teatro con un grupo de amigas con las que actúa en un grupo de su localidad. Sí, hay días en los que tiene "bajones" pero se mantiene mucho más estable y disfruta de las cosas. "He cambiado, creo", afirma con convicción al final del documental.

La llamada prescripción social, la relacionada con la actividad física, el contacto con la naturaleza, y las tareas creativas y en grupo, es exactamente en el caso de Carmen lo que la ha ayudado, también, a superar su depresión. Tomó medicación, estuvo yendo a terapia y recibió el apoyo de entidades especializadas en la violencia machista.

Ahora Carmen colabora con entidades sociales para dar testimonio de su vivencia en charlas con estudiantes, para aportar su grano de arena al respecto. Ha superado su carácter tímido y se siente realizada.

"Me noto muy diferente"

"Estoy bastante bien, la verdad es que llevo una temporada buena, estoy contenta de haberme mudado; he encontrado gente con la que he conectado muy bien y no me siento tan sola, todo lo que estoy haciendo del teatro me llena mucho. Somos un grupo de cinco que solemos quedar e ir a ver obras de teatro en Barcelona y nos juntamos de vez en cuando. Me noto muy diferente a hace un par de años o tres, me noto muy diferente. He cambiado, creo".

Carmen es desde el pasado mes de diciembre una nueva colaboradora de SanaMente, donde aporta sus reflexiones sobre las cuestiones psicológicas del día a día en base a su experiencia personal.