Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Soterramiento Vía de CinturaGripe en MallorcaPintadas en RaixaConciertos revetla Sant SebastiàSant Antoni ManacorEntrevista Jan Virgili
instagramlinkedin

Sucesos

Muere una niña de cinco años en Huelva por una sepsis meningocócica fulminante

La Junta de Andalucía ha abierto el protocolo sanitario para estudiar el caso

Archivo - Entrada del Hospital Juan Ramón Jiménez, en Huelva.

Archivo - Entrada del Hospital Juan Ramón Jiménez, en Huelva. / JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

Redacción

HUELVA

Una menor de cinco años, natural de Villablanca (Huelva), ha fallecido a causa de un cuadro fulminante de sepsis meningocócica, según ha confirmado la Junta de Andalucía, que ha activado el protocolo sanitario previsto para este tipo de casos.

La Delegación Territorial de Salud y Consumo de Huelva ha informado del fallecimiento y ha expresado su pesar por la muerte de la menor, trasladando sus condolencias y apoyo a la familia. Desde el equipo de Salud Mental se ha ofrecido asistencia psicológica a los familiares.

Tras conocerse el suceso, la Red de Alertas del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía, dependiente de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, activó de forma inmediata el protocolo sanitario correspondiente. Este procedimiento incluye la adopción de medidas preventivas, entre ellas la administración de tratamiento de quimioprofilaxis a las personas que han mantenido un contacto estrecho con la menor, tanto en su entorno familiar como entre el personal sanitario que la atendió.

Por su parte, el Ayuntamiento de Villablanca ha expresado su “más profundo pesar” por el fallecimiento de la niña, ocurrido de manera repentina. “En nombre de toda la Corporación Municipal y del pueblo de Villablanca, trasladamos nuestro más sincero pésame y todo nuestro cariño a su familia y seres queridos en estos momentos de inmenso dolor”, ha señalado el Consistorio en un comunicado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El personal del aeropuerto de Palma denuncia trabajar a 15 grados por las obras: 'Estamos con abrigos y bufandas en facturación
  2. La suerte sonríe a Mallorca en la Lotería del Niño: el primer premio cae en Sóller
  3. El PSOE propone soterrar la Vía de Cintura de Palma para superar la actual 'fractura urbana
  4. Mallorca rebasa las mil demoliciones por infracciones urbanísticas en suelo rústico en ocho años
  5. Entrevista a Jan Virgili: «Flipé cuando Arrasate me llamó y me dijo: ‘te quiero aquí el sábado’»
  6. Un funcionario del Consell de Mallorca firma para que los trabajadores del Ayuntamiento de Fornalutx cobren su nómina
  7. Jaime Anglada me ha dicho que progresa adecuadamente', confiesa Miguel Ríos antes de su actuación en Palma
  8. El TSJB confirma la orden de demolición de una piscina y un solárium ilegales en una finca en Llucmajor

El Gobierno de Trump cifra en 650.000 los inmigrantes irregulares "detenidos y deportados"

El Gobierno de Trump cifra en 650.000 los inmigrantes irregulares "detenidos y deportados"

El GOB respalda una resolución contra un hotel de RIU en Costa Rica que obliga a derribar parte y restaurar un manglar

El GOB respalda una resolución contra un hotel de RIU en Costa Rica que obliga a derribar parte y restaurar un manglar

Albares apunta que hay varios españoles entre los presos liberados en Venezuela

Albares apunta que hay varios españoles entre los presos liberados en Venezuela

Rescatan en helicóptero a cinco excursionistas y a su guía en sa Fosca

Rescatan en helicóptero a cinco excursionistas y a su guía en sa Fosca

Muere un hombre y sus dos perros por inhalación de gas en una casa de campo de Ariany

Muere un hombre y sus dos perros por inhalación de gas en una casa de campo de Ariany

Bombers de Mallorca rescatan en helicóptero a cinco excursionistas y a su guía en sa Fosca

Pilar Bonet concedió subvenciones irregulares a la empresa por la que trabajaba cuando era regidora de Llucmajor

Pilar Bonet concedió subvenciones irregulares a la empresa por la que trabajaba cuando era regidora de Llucmajor
Tracking Pixel Contents