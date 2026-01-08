Dos mallorquines se hacen virales tras comprar una casa en Indonesia por menos de 10.000 euros

Un vídeo publicado en redes sociales ha disparado la curiosidad de miles de usuarios: dos creadores de contenido mallorquines, Pau y Selena, aseguran haber comprado una casa en Lombok (Indonesia) por menos de 10.000 euros. La grabación, que ya acumula miles de visualizaciones, detalla el inicio de una nueva aventura vital y empresarial lejos de Mallorca.

“Nos hemos comprado una casa en Lombok por menos de 10 mil euros”, explican en el vídeo, grabado en Kuta Lombok, una de las zonas con mayor proyección turística de la isla. “Vamos a contarte exactamente cómo lo hemos hecho”, avanzan, dejando claro que documentarán todo el proceso de reforma y puesta en marcha del proyecto.

De Mallorca a Indonesia

Pau y Selena son conocidos por su contenido de viajes y estilo de vida en redes sociales. Ella, además, es tatuadora y se hizo viral hace un tiempo por su participación en los cástings de Operación Triunfo, lo que impulsó notablemente su visibilidad online. Como pareja, han convertido sus experiencias personales en material para su comunidad digital.

En el vídeo recuerdan un episodio anterior que marcó su relación con el sector inmobiliario. Pau compró una vivienda en Mallorca con solo 26 años, pero los problemas administrativos y de permisos frustraron la reforma. “Problemas de España”, comenta con ironía, explicando que tuvo que paralizar los vídeos en los que mostraba el proceso.

“Esta vez lo enseñaremos todo”

La experiencia en Mallorca ha sido clave para afrontar este nuevo proyecto con otra mentalidad. “Esta vez vamos a mostrar todo el proceso. Reforma, problemas…”, aseguran. “Esto solo acaba de empezar”, dicen en un claro guiño a su audiencia.

La vivienda llevará por nombre Casa Lola Villa y estará disponible para alquiler vacacional a partir del verano de 2026, con la intención de atraer a viajeros que buscan experiencias más auténticas y alejadas del turismo masivo.

Una tendencia en auge entre creadores de contenido

Pau y Selena se suman así a una creciente red de creadores de contenido internacionales que están invirtiendo en Lombok, atraídos por el bajo precio de la tierra, el potencial turístico y el menor nivel de explotación respecto a otros destinos del sudeste asiático como Bali.