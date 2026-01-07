Adolescentes y reguetón, críticos con la letra pero atraídos por el ritmo

El reguetón es el género musical más consumido por los adolescentes españoles, que escuchan una media de 56 canciones cada día. ¿Pero hasta qué punto se identifican con sus letras? Un estudio realizado por investigadoras de la UVigo y estudiantes del programa STEAMBach de la Xunta constata que los jóvenes de entre 12 y 19 años tienen una visión crítica sobre este estilo porque convierte a la mujer en un objeto sexual y de sumisión, normalizando los estereotipos y la desigualdad. Sin embargo, también admiten que forma parte de su cotidianidad, sobre todo, en sus momentos de socialización y de fiesta nocturna.

"Existe un pensamiento crítico y son conscientes de la imagen negativa de las mujeres y de la relación de poder que se está forjando. Pero, sobre todo a edades más tempranas, la pertenencia a un determinado grupo social pesa más. Y a medida que crecen, esa capacidad crítica se impone al consumo musical. En general, son capaces de desarrollar su propia ética sobre el estilo musical que escuchan y, a pesar de que les gusta por el ritmo, también muestran ese rechazo a la hipersexualización y la cosificación de las mujeres que se proyecta en las letras y los vídeos.", destaca Esther Martínez, investigadora del grupo CIES (Colaboración e Innovación para la Equidad Educativa y Social) de la UVigo.

Mapa visual de la percepción del reguetón por parte de los alumnos de Secundaria y los universitarios. / M-E. Martínez-Figueira et al

La temática del estudio fue elegida por cuatro investigadoras noveles que cursaban el Bachillerato STEAM en un instituto pontevedrés y se desarrolló durante dos años con la ayuda de una profesora del centro y la supervisión de la propia Esther Martínez y sus compañeras de grupo Silvia Sierra y Dolores Castro. Se llevó a cabo mediante la técnica de Photovoice, que combina imágenes y textos, para conocer la opinión de 118 estudiantes de entre 12 y 19 años, 45 alumnos de instituto y 75 del grado de Educación Social del campus de Ourense.

Los participantes produjeron un total de 944 representaciones visuales-narrativas que incluyen desde extractos de canciones a videoclips y también sus propias reflexiones. En ellas, muestran la "disonancia" y la "incongruencia autopercibida" ante este fenómeno social. "Me molesta la letra, pero es tan pegadiza por el ritmo que no me importa" o "es ideal para salir de fiesta", dicen los participantes. "Si analizo la música latina, me siento sucia, pero mentiría si dijera que no escucho reguetón habitualmente. Incluso lo canto y lo disfruto", admite otra joven.

Pero también son capaces de concluir que este estilo musical transmite una imagen de la mujer como objeto sexual. Su estética, físico o vestimenta buscan cosificarla y mostrarla únicamente como un juguete para "el uso y disfrute de los hombres", siguiendo un canon de belleza que ellos mismos denominan "modelo Barbie".

Subordinación al hombre e infravalorización

Los jóvenes del estudio, cuyos resultados aparecen publicados en la revista Women's Studies International Forum, perciben además una subordinación al hombre. Entre las imágenes que aportan para corroborar esta representación está la del cantante Maluma rodeado de sus supuestas amantes en ropa interior en una cama y las de mujeres en posturas que imitan prácticas eróticas de sumisión, incluso simulando ser mascotas.

En menor medida, también recurren a representaciones en las que aparecen como personas inferiores que cocinan, limpian o cuidan de niños. Las participantes lamentan que los mensajes de estas canciones buscan infravalorar su "actividad laboral, intelectual y cultural", así como menospreciar y ridiculizar las actividades que se les atribuyen a ellas.

Imágenes y reflexiones de los jóvenes sobre la imagen de sumisión de la mujer que transmite el reguetón. / M-F Martínez-Figueira et al

Los propios participantes señalan que las letras tienen un impacto negativo, sobre todo entre los grupos de edad más vulnerables, porque promueven una idea del sexo distorsionada, promueven la hipersexualización, enfatizan la violencia e incluso participan en la normalización de la violencia de género.

¿Y cómo les gustaría que el reguetón representase a las mujeres? Los jóvenes del estudio entienden que la música debe transmitir una imagen basada en la "diversidad, igualdad, respeto y transversalidad". Y piden que las canciones de este género critiquen la sumisión y la violencia de género, que elogien a una mujer libre e independiente y con cuerpos diversos en cuanto a formas, tamaños, razas o colores de piel.

Paradójicamente, el estudio también detecta afirmaciones contradictorias al analizar las letras y el lenguaje no verbal de cantantes como Beatriz Luengo, Lola Índigo o Belén Aguilera. "Las participantes señalan que aun teniendo una perspectiva feminista, siguen cayendo en el mismo error, utilizando recursos verbales tóxicos para ridiculizar a los hombres", apunta Esther Martínez.