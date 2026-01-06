El Vaticano
El Papa cierra la Puerta Santa del Vaticano y clausura el Jublieo
Con el cierre de la última puerta que permanece abierta entre las basílicas papales de Roma, concluye oficialmente el Año Santo iniciado el 24 de diciembre de 2024 por el Papa Francisco
EP
El papa León XIV ha cerrado este martes 6 de enero la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro, la última que permanece abierta entre las basílicas papales de Roma, concluyendo oficialmente el Año Santo iniciado el 24 de diciembre de 2024 por el Papa Francisco.
En continuidad con la práctica establecida desde 1975 -y simplificada aún más por san Juan Pablo II en el Jubileo del 2000-, el rito, que ha comenzado a las 9:30 horas, ya no incluye el cierre público de la puerta con mampostería, sino que se limita al cierre de los batientes.
La fórmula en el rito es "se cierra esta Puerta Santa, pero no se cierra la puerta de tu clemencia", que se completa con una invocación para que permanezcan abiertos los "tesoros" de la gracia divina.
La obra de mampostería propiamente dicha de la puerta se llevará a cabo solo posteriormente, de manera privada, unos diez días después, con un rito de "mampostería" dirigido por la Oficina de Celebraciones Litúrgicas del Sumo Pontífice. Posteriormente, el Papa ha presidido la Santa Misa de la solemnidad de la Epifanía dentro de la Basílica Vaticana.
- Muere el alemán al que atacaron dos adolescentes en Palma tras un año en coma
- El popular bar Three Lions del Paseo Marítimo de Palma pierde la licencia de café concierto tras las denuncias de los vecinos por ruidos
- La nieve sorprende en Mallorca: empieza a nevar en Son Torrella
- La Aemet activa la alerta en Mallorca por la borrasca Francis y la cota de nieve baja a 500 metros
- Las elecciones de Extremadura pueden traducirse a Baleares, el PP se estanca y gana
- Todo lo que debes saber sobre la Cabalgata de los Reyes Magos de Palma
- El Consell de Mallorca reconoce que no existen los estudios que avalaban la reducción del 30% de los atascos en la Vía de Cintura
- Son Moix empieza a hartarse del Mallorca de Arrasate