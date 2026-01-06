Crisis migratoria
Localizan un cayuco al sur de La Gomera con 170 personas, varias en mal estado de salud
En total viajan en la embarcación diez menores, según los datos facilitados por Salvamento Marítimo
EFE
Salvamento Marítimo ha localizado este martes un cayuco a unas 14 millas al sur de La Gomera con 170 personas a bordo, entre las que se encuentran una mujer y dos menores en mal estado de salud, informaron a EFE fuentes de la sociedad estatal.
En total viajan en la embarcación diez menores, según los datos facilitados por Salvamento Marítimo.
En las labores de asistencia al cayuco participan la Salvamar Mizar de Salvamento Marítimo y la embarcación Río Tajo de la Guardia Civil.
Además el helicóptero Helimer 201 se encuentra sobrevolando la zona, por si hiciera falta evacuar a alguna persona de las que navegan a bordo de la embarcación, añadieron las fuentes.
Asimismo fuentes del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112 han informado a EFE de que la embarcación arribará al puerto de San Sebastián de La Gomera previsiblemente hacia las 20:00 hora canaria de este martes. EFE
- Muere el alemán al que atacaron dos adolescentes en Palma tras un año en coma
- El popular bar Three Lions del Paseo Marítimo de Palma pierde la licencia de café concierto tras las denuncias de los vecinos por ruidos
- La nieve sorprende en Mallorca: empieza a nevar en Son Torrella
- La Aemet activa la alerta en Mallorca por la borrasca Francis y la cota de nieve baja a 500 metros
- Las elecciones de Extremadura pueden traducirse a Baleares, el PP se estanca y gana
- Todo lo que debes saber sobre la Cabalgata de los Reyes Magos de Palma
- El Consell de Mallorca reconoce que no existen los estudios que avalaban la reducción del 30% de los atascos en la Vía de Cintura
- Son Moix empieza a hartarse del Mallorca de Arrasate