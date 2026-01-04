Traca final

Queridos lectores: cuando todos creíamos que ya estábamos a salvo porque la lechona ya salió del horno, llega él en todo su esplendor azucarado. El roscón de Reyes, ese monumento a la repostería que parece inofensivo hasta que muerdes y escuchas un ‘¡crack!’ en tu dentadura.

El haba es pura maldad disfrazada de tradición. No solo te rompes un premolar, sino que encima te toca pagar el bollo. Y la figurita, bueno, ese trozo de cerámica con forma de rey mago que guardas pensando que algún día le encontrarás utilidad. Te hago spoiler, seguirá en el fondo del cajón en 2035.

Pero este año, Melchor, Gaspar y Baltasar vienen cargados de carbón mineral de alta calidad. No para los niños que se portaron así, así, durante el año –leemos, no juzgamos-, sino para los verdaderos profesionales del «mal portarse».

Los políticos se llevan un saco bien lleno por cada promesa olvidada en el bufet libre del Congreso. Los ex también tienen su ración, especialmente ese o esa que te mandó un «Feliz Navidad» a las tres de la mañana, después de ‘ghostearte’ todo el año. No podía faltar la gente tóxica , esa que en la cena de empresa te soltó un «te veo más delgada/o» – esperamos que en 2026 aprendan que de los cuerpos ajenos no se habla –con sonrisa de anuncio de dentífrico. Para ellos, carbón volcánico del número 3.

Así que, si quieren llegar al 7 de enero con la dentadura intacta y la dignidad a salvo, ya saben. Esquiven el roscón como puedan y aléjense de quienes merecen carbón. Y con viento a toda vela, sin más dilación, vamos a por la primera crónica del año.

Festividades castrenses

Si diciembre es el mes de las celebraciones, en el Ejército no iban a ser menos. Entre desfiles, actos oficiales y brindis varios, estos días han sido un no parar de festividades castrenses.

Diferentes actos en varias ubicaciones con las que cuenta el Ejército en la isla de Mallorca han sido sede de encuentro de militares, autoridades y familiares en jornadas de encuentro, que han mezclado tradición, solemnidad y ese punto de orgullo de cuerpo que caracteriza estos actos.

Uniformes impecables, formaciones precisas y ese ambiente de camaradería que solo se respira en días así. Porque, más allá de los protocolos y las jerarquías, estas celebraciones son también un momento para reconocer el trabajo diario de quienes velan por nosotros tanto en nuestro país como fuera de nuestras fronteras, en misiones de paz.

Actos que honran la tradición militar y que refuerzan los lazos de una comunidad que vive con orgullo su vocación de servicio.

Premios EIVO

Los Premios EIVO 24/25 celebraron su gala de este año en Es Baluard, consolidándose como el gran evento que premia y visibiliza el talento del deporte base balear, tanto en fútbol como en baloncesto. La gala, que busca reconocer el esfuerzo y las jugadas más destacadas de la temporada en categorías inferiores y amateur, reunió a jóvenes deportistas, clubes y referentes del ámbito.

En esta edición, se destacaron numerosos talentos de todas las islas. Entre los galardonados estuvieron deportistas de clubes como el San Francisco, la Unión, y el Pollença i Port, reconociendo las mejores paradas y goles en las categorías de fútbol infantil, cadete, juvenil y amateur. El baloncesto también tuvo su espacio con premios a las mejores canastas, reflejando la diversidad y la pasión del deporte base. Los Premios EIVO, impulsados por la plataforma Eivo TV, enfatizan el valor de la cantera y la creación de un ecosistema que conecta jugadores, familias y patrocinadores.

Los autónomos se plantan

Diciembre es mes de celebraciones laborales. Sales con los compañeros de oficina, comes hasta no poder más y brindas hasta que alguien sugiere ir al karaoke. Pero, cuando eres autónomo, cuando tú eres la jefa, la contable, la diseñadora y la de limpiar el café, ¿quién te organiza la fiesta? Nadie.

Hasta ahora. Porque las chicas de La Protectora & Co y el restaurante Xólotl han decidido convertirse en hadas madrinas de los trabajadores por cuenta propia y han montado una comida navideña para que nadie se quede sin su ración de turrón corporativo.

Tan a gusto estaban que se les olvidó hasta sacar el móvil. Nada de posar para Instagram: aquí se ha venido a disfrutar como en los viejos tiempos, algo muy poco milenial, pero que resultó de lo más gratificante.

La clave del día fue conocer a otros que también trabajan solos pero que, de repente, ya no lo están tanto. Conversaciones, proyectos compartidos, muchas risas y un bingo con frases que todos reconocían demasiado bien. Primera comida navideña de autónomos. Aunque prometen que no será la última.

Visita al Ayuntamiento

Medio centenar de socios y simpatizantes de la Peña Gastronómica Oro y Plata han visitado un lugar que, aunque es de todos, no siempre tenemos la oportunidad de recorrer con calma. El Ayuntamiento de Palma abrió sus puertas para mostrar lo que esconde tras su fachada.

Una visita guiada por el consistorio donde grandes obras de arte y mobiliario noble adornan salas que son testigos silenciosos de la vida municipal.

El alcalde Jaime Martínez recibió personalmente al grupo y los acompañó hasta la famosa escalera del edificio, escenario perfecto para la foto de familia. Allí, la presidenta de la Peña, Soledad Hidalgo, le agradeció el recibimiento y el tiempo dedicado.

Porque hay cosas que no tienen precio, como poder pasear por tu ayuntamiento sintiendo que, por un rato, esas paredes históricas también son un poco tuyas.