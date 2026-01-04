La finca Son Verí acoge la primera edición de Floreig

La primera edición del proyecto gastronómico y musical Floreig, impulsado por La Rosa Troupe y Jardín Events, tuvo lugar ayer en la finca Son Verí, en Marratxí, con la presencia de puestos de comida de la chef Maca de Castro, el establecimiento La Rosa, varias bodegas de vino y un stand de café de especialidad. La velada estuvo amenizada durante toda la jornada con un DJ y música en directo. La próxima edición del festival gastronómico será en primavera.