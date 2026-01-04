¿Cuándo empiezan las rebajas en Mallorca?

Las rebajas de invierno 2026en Mallorca están a la vuelta de la esquina, y miles de consumidores se preparan para aprovechar los descuentos en moda, tecnología, hogar y más. Aunque la normativa actual permite a los comercios decidir libremente cuándo comienzan las rebajas, la mayoría de tiendas en la isla sigue apostando por el tradicional 7 de enero como fecha oficial de arranque, justo después del Día de Reyes.

En los últimos años, muchos comercios adelantan las promociones a sus canales online, lo que hace que las rebajas en internet empiecen incluso un día antes, el 6 de enero, o en algunos casos desde el 5 de enero para usuarios registrados o con acceso exclusivo a través de apps móviles. Esto ha generado un nuevo hábito entre los consumidores mallorquines: comparar precios antes de Reyes y realizar las primeras compras desde casa, antes de acudir a las tiendas físicas.

Por tiendas

Entre las tiendas más esperadas, Zara, Bershka, Stradivarius, Pull&Bear y Oysho, todas del grupo Inditex, comenzarán sus descuentos online la tarde del 6 de enero, mientras que el inicio en tienda física será el 7. Mango, por su parte, activa una venta anticipada para miembros el 5 de enero y extiende las rebajas al resto de clientes los días 6 (en web) y 7 (en tienda).

H&M también se adelanta y ya tiene rebajas activas desde el 2 de enero en artículos seleccionados, con campañas que durarán hasta principios de febrero. El Corte Inglés, uno de los referentes en las rebajas en Palma y en otras localidades de la isla, inicia oficialmente su periodo de descuentos el 7 de enero, con promociones hasta finales de febrero, mientras que su firma Sfera comenzó el 1 de enero.

En sectores como el deporte, Decathlon lanza sus rebajas en la web el 6 y en tiendas físicas el 7, con una campaña prevista hasta el 1 de marzo. En perfumería y belleza, Primor concentra sus descuentos durante todo el mes de enero, adaptando sus ofertas a las distintas semanas del mes.

Además, las rebajas de invierno 2026 en Mallorca coinciden con un día de apertura comercial autorizada: el domingo 18 de enero, lo que permitirá a centros comerciales, grandes superficies y pequeños comercios operar en jornadas de alta afluencia.

Consejos

En cuanto a los derechos del consumidor, durante las rebajas se mantiene la obligación de mostrar con claridad el precio anterior y el precio rebajado. Según la normativa vigente, el precio original debe corresponder al más bajo aplicado en los 30 días anteriores al descuento. Además, la garantía, el derecho a devolución y el resto de condiciones legales deben respetarse en todo momento, incluso si el producto tiene un descuento importante.

En resumen, las rebajas de invierno en Mallorca llegan con una amplia variedad de fechas, según la tienda y el canal de venta. La recomendación es clara: consultar los calendarios de cada marca, planificar las compras con antelación y estar atentos a las ofertas tanto en tiendas físicas como en plataformas online.